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Aydos Ormanları'nda dehşet (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 14:03 | Son Güncelleme

GEÇEN Cuma günü Sultanbeyli'de kaybolan işitme engelli Abdulkadir Elgeni'nin cesedi boğazı kesilmiş ve yakılmış halde Aydos Ormanları'nda bulundu.

Aydos Ormanları'nda dehşet (1)

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-GEÇEN Cuma günü Sultanbeyli'de kaybolan işitme engelli Abdulkadir Elgeni'nin cesedi boğazı kesilmiş ve yakılmış halde Aydos Ormanları'nda bulundu. Elgeni'nin, zihinsel engelli biri kız iki kişi tarafından boğazı kesilerek yakıldığı belirlendi.
Sultanbeyli'de yaşayan konuşma ve işitme engelli Abdulkadir Elgeni (21), geçen Cuma günü kayboldu. Ailesi Elgeni için kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Elgeni'yi bulmak için çalışma başlatırken, Aydos Ormanları'nda boğazı kesilmiş ve yakılmış erkeğe ait bir ceset bulundu. Ekipler tarafından yapılan çalışmada cesedin kayıp Abdulkadir Elgeni'ye ait olduğu tespit edildi.
Soruşturma başlatan polis ekipleri, Elgeni'nin son olarak biri kız iki kişiyle birlikte gezdiğini belirledi. Ekipler zihinsel engelli zihinsel engelli erkek U.K. ve yine zihinsel engelli kız D.B.'yi bayramın birinci günü gözaltına aldı. Cinayeti arife günü işlediklerini itiraf ettikleri öğrenilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.
Vahşi cinayete kurban giden Abdulkadir Elgeni için Sultanbeyli Camisi'nde Cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törende gencin babasının ve yakınlarının çok üzgün oldukları görüldü. Elgeni kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
(FOTOĞRAF)

Aydos Ormanları'nda dehşet (1)Aydos Ormanları'nda dehşet (1)Aydos Ormanları'nda dehşet (1)Aydos Ormanları'nda dehşet (1)

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