Aydos Tepesi beyaza büründü

İstanbul'da beklenen kar yağışı dün şehrin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde sulu kar şeklinde devam eden kar nedeniyle, Aydos Tepesi'nde ağaçlar ve evlerin çatısı beyaza büründü.
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