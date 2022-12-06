AYEDAŞ çalışma saatleri nedir? AYEDAŞ vezne saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

AYEDAŞ ya da uzun adı ile İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş olarak bilinir. İstanbul Anadolu yakasında yer alan bölgelere elektrik dağıtım şebekesi inşasında, bakım ve işletme faaliyetlerini yapan şirkettir. AYEDAŞ elektrik dağıtımını sağlamaktadır. Bu sebeple AYEDAŞ hafta sonu çalışıp çalışmadığı ve kaça kadar çalıştığı araştırılan konular arasındadır.

AYEDAŞ mesai saatleri nedir?

AYEDAŞ çalışma saatleri arasında AYEDAŞ şubelerinden fatura ödeme, açma kapama işlemleri ve yeni abonelik işlemlerinin yapılabilir. AYEDAŞ şubelerinin çalışma saatleri genel olarak benzer olsa da AYEDAŞ vezne çalışma saatleri ve AYEDAŞ Genel Müdürlüğü çalışma saatleri birbirinden farklı olabilir. AYEDAŞ vezne çalışma saatleri hafta içi her gün 09.00 ila 16.00 arasında müşterilere hizmet verir. AYEDAŞ Genel Müdürlüğü çalışma saatleri ise devlet daireleriyle benzerlik gösterir ve hafta içi her gün 09.00 - 17.00 arasında çalışır. Ayrıca AYEDAŞ Genel Müdürlüğü cumartesi ve pazar günleri hizmet vermemektedir. Kurum hafta sonları kapalıdır.

AYEDAŞ kaçta açılıyor?

AYEDAŞ çalışma saatleri tüm şubelerde aynıdır. AYEDAŞ vezne çalışma saatleri 9'dan 4'e kadar olsa da AYEDAŞ şubelerinin çalışma saatleri veznelerden ve genel müdürlükten farklıdır. Şubeler benzer saatlerde açılır ve genel olarak AYEDAŞ açılış saati 09.00'dır. "AYEDAŞ öğle arası kaçta?" sorusuna da şu şekilde cevap verebiliriz: AYEDAŞ öğle arası saatleri 12.30 ile 13.30 arasındadır. Bu saatler arasında hizmet verilmemektedir.

AYEDAŞ kaçta kapanıyor?

Sabah saat 08.30’da açılan ve öğle arası bittikten sonra kapanış saatine kadar hizmet veren AYEDAŞ hafta içi her gün bu saatlerde çalışır. Sıkça sorulan "AYEDAŞ kaça kadar açık?" sorusunun cevabı da AYEDAŞ kapanış saati 17.30'dır. Yani AYEDAŞ mesai saatleri 08.30 - 17. 30 saatleri arasındadır.

AYEDAŞ cumartesi açık mı?

AYEDAŞ cumartesi günleri kapalıdır. Bu sebeple AYEDAŞ hafta sonu çalışma saatleri yoktur ve cumartesi pazar günleri kurum kapalıdır, hizmet vermez. Ayrıca AYEDAŞ resmî tatillerde ve dinî bayramlarda da hizmet vermemektedir.



