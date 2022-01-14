Ayetel Kürsi'nin anlamı, okunuşu ve tefsiri! Ayetel Kürsi Türkçe ve Arapça okunuşu

Her Müslümanın sabah kalktığında ve akşam yatacağı zaman Ayetel Kürsi'yi okuması tavsiye edilir. Korunma ayeti anlamına gelen Ayetel Kürsi'de yer alan Esma-i İlahiye hiçbir Ayet-i Kerime’de bulunmaz. Bu Ayet-i Kerime'de, bazısı gizli, bazısı açık olmak üzere 17 yerde Allah'ın adı vardır. İşte Ayetel Kürsi’nin Türkçe ve Arapça okunuşu!

AYETEL KÜRSİ DUASININ TÜRKÇE OKUNUŞU

"Bismillahirrahmanirrahim

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm.

Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi, ya'lemü mâ beyne eydîhim, vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bişey'in min ilmihî, illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm" (Bakara suresi 255. ayet)

AYETEL KÜRSİ'NİN ARAPÇA YAZILIŞI

اَللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّومُۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌۜ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِۜ مَنْ ذَا الَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُٓ اِلَّا بِاِذْنِه۪ۜ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۚ وَلَا يُح۪يطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِه۪ٓ اِلَّا بِمَا شَٓاءَۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَۚ وَلَا يَؤُ۫دُهُ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظ۪يمُ ﴿٢٥٥﴾



AYETEL KÜRSİ'NİN FAZİLETLERİ VE FAYDALARI NELER?

Ayetel Kürsi okunan eve şeytan girmemesi, okuyan kişiye yapılan büyünün bu duanın faziletleri arasında yer alır. Ayetel Kürsi içindeki ayetler kötülüklerden korunmaya vesile olur. Bu duayı okuyan kişilerin geçmiş günahları bağışlanır. Ayetel Kürsi kabir ehli için okunursa kabirleri genişletir ve okunan kişinin makamını yükseltir. Bu dua namazdan sonra okunursa, okuyan kişiye cennetin kapıları açılır.

AYETEL KÜRSİ HAKKINDAKİ BAZI HADİSLER

"Uyurken Ayetel Kürsi okuyana şeytan yaklaşmaz."

"Her şeyin bir şerefi var. Kur'an-ı Kerim'in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki, Kur'an ayetlerinin efendisidir."

"Kur'an'ın en faziletli ayeti Bakara suresindeki Ayetel Kürsi'dir. Bu ayet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. "

"Kur'an'ın en faziletli ayeti Bakara suresi 255. ayetu olan Ayetel Kürsi'dir. Bu ayet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır."

"Ayetel Kürsi, Kur'an ayetlerinin şahıdır."

"Her farz namazdan sonra Ayetel Kürsi'yi okuyanın Cennete girmesi için hiç bir engel yoktur. "

"Kim sabah çıkınca Ayetel Kürsi ile 'Ha-mim tenzilül kitabi minellahil azizil alim' suresinin evvelindeki iki âyeti okursa, o gün akşama kadar mahfuz kalır. Kim de akşama dahil olunca onları okursa o gece sabahlayıncaya kadar mahfuz olur."



