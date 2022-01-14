HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Ayetel Kürsi'nin anlamı, okunuşu ve tefsiri! Ayetel Kürsi Türkçe ve Arapça okunuşu

Ayetel Kürsi'nin anlamı, okunuşu ve tefsiri! Ayetel Kürsi Türkçe ve Arapça okunuşu

14.01.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayetel Kürsi anlamı! Kelime anlamı 'yüksek ayetler' olan Ayetel Kürsi, Kur’an-ı Kerim’de Bakara suresi 255. ayetinde yer alır. WAyetel Kürsi okumanın faziletleri ve faydaları birçok hadiste bildirilir. Ayrıca bu duayı okuyan Müslümanın kazalardan, belalardan korunacağına inanılır. İşte Ayetel Kürsi’nin Türkçe ve Arapça okunuşu!

Ayetel Kürsi'nin anlamı, okunuşu ve tefsiri! Ayetel Kürsi Türkçe ve Arapça okunuşu

Her Müslümanın sabah kalktığında ve akşam yatacağı zaman Ayetel Kürsi'yi okuması tavsiye edilir. Korunma ayeti anlamına gelen Ayetel Kürsi'de yer alan Esma-i İlahiye hiçbir Ayet-i Kerime’de bulunmaz. Bu Ayet-i Kerime'de, bazısı gizli, bazısı açık olmak üzere 17 yerde Allah'ın adı vardır. İşte Ayetel Kürsi’nin Türkçe ve Arapça okunuşu!

AYETEL KÜRSİ DUASININ TÜRKÇE OKUNUŞU

"Bismillahirrahmanirrahim

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm.
Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi, ya'lemü mâ beyne eydîhim, vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bişey'in min ilmihî, illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm" (Bakara suresi 255. ayet)

AYETEL KÜRSİ'NİN ARAPÇA YAZILIŞI

اَللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّومُۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌۜ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِۜ مَنْ ذَا الَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُٓ اِلَّا بِاِذْنِه۪ۜ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۚ وَلَا يُح۪يطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِه۪ٓ اِلَّا بِمَا شَٓاءَۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَۚ وَلَا يَؤُ۫دُهُ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظ۪يمُ ﴿٢٥٥﴾

AYETEL KÜRSİ'NİN FAZİLETLERİ VE FAYDALARI NELER?

Ayetel Kürsi okunan eve şeytan girmemesi, okuyan kişiye yapılan büyünün bu duanın faziletleri arasında yer alır. Ayetel Kürsi içindeki ayetler kötülüklerden korunmaya vesile olur. Bu duayı okuyan kişilerin geçmiş günahları bağışlanır. Ayetel Kürsi kabir ehli için okunursa kabirleri genişletir ve okunan kişinin makamını yükseltir. Bu dua namazdan sonra okunursa, okuyan kişiye cennetin kapıları açılır.

AYETEL KÜRSİ HAKKINDAKİ BAZI HADİSLER

"Uyurken Ayetel Kürsi okuyana şeytan yaklaşmaz."
"Her şeyin bir şerefi var. Kur'an-ı Kerim'in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki, Kur'an ayetlerinin efendisidir."
"Kur'an'ın en faziletli ayeti Bakara suresindeki Ayetel Kürsi'dir. Bu ayet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. "
"Kur'an'ın en faziletli ayeti Bakara suresi 255. ayetu olan Ayetel Kürsi'dir. Bu ayet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır."
"Ayetel Kürsi, Kur'an ayetlerinin şahıdır."
"Her farz namazdan sonra Ayetel Kürsi'yi okuyanın Cennete girmesi için hiç bir engel yoktur. "
"Kim sabah çıkınca Ayetel Kürsi ile 'Ha-mim tenzilül kitabi minellahil azizil alim' suresinin evvelindeki iki âyeti okursa, o gün akşama kadar mahfuz kalır. Kim de akşama dahil olunca onları okursa o gece sabahlayıncaya kadar mahfuz olur."
 

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
İstanbul ve Ankara’da motosikletler çalışmayacak mı?İstanbul ve Ankara’da motosikletler çalışmayacak mı?

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

MasterChef şampiyonu belli oldu! Eren mi Hasan mı kazandı?

MasterChef şampiyonu belli oldu! Eren mi Hasan mı kazandı?

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bu kriterlere uymayanlara 10 gün karantina

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bu kriterlere uymayanlara 10 gün karantina

Meteoroloji 19 il için uyardı! Dikkat, gün ve saat verildi

Meteoroloji 19 il için uyardı! Dikkat, gün ve saat verildi

KİPTAŞ'ta kura çekiminde hile iddiaları! Yeni bir görüntü daha çıktı

KİPTAŞ'ta kura çekiminde hile iddiaları! Yeni bir görüntü daha çıktı

İntihar etmişti! Aleyna'nın bir sayfalık yazısı ortaya çıktı

İntihar etmişti! Aleyna'nın bir sayfalık yazısı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Eğer gerçekleşirse... "Chucky gibi ölümcül olabilir"

Eğer gerçekleşirse... "Chucky gibi ölümcül olabilir"

Cin çıkartma seansında öldürdüler! Önce oklava sonra ise...

Cin çıkartma seansında öldürdüler! Önce oklava sonra ise...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.