HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AYETLİ DUALI CUMA MESAJLARI 2023: Resimli, yeni, aileye, eşe, dosta, en güzel ve en anlamlı cuma mesajları BURADA!

AYETLİ DUALI CUMA MESAJLARI 2023: Resimli, yeni, aileye, eşe, dosta, en güzel ve en anlamlı cuma mesajları BURADA!

01.09.2023 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları 1 Eylül Cuma günü en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Resimli cuma mesajları bugün birçok kişi tarafından WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya sitelerinde paylaşılacak. Biz de kısa, dualı, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte, en yeni ve en güzel resimli cuma mesajları ve sözleri...

AYETLİ DUALI CUMA MESAJLARI 2023: Resimli, yeni, aileye, eşe, dosta, en güzel ve en anlamlı cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları resimli, yeni, güzel, kısa, dualı ve ayetli olarak araştırılıyor. Bugün birçok kişi birbirine cumasını kutlayacak mesajlar gönderecek. Anne, baba, eş ve sevgiliye özel yeni, kısa, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları sözlerini sizler için hazırladık. İşte en güzel resimli cuma mesajları ve sözleri...

AYETLİ, DUALI CUMA MESAJLARI

Allah’ım! Sen affedicisin, Kerim’sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Hayırlı cumalar…

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

ezgif.com-webp-to-jpg (9)

Allah’ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.

469_1

Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

ezgif.com-webp-to-jpg (41)

"Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, "De’avât", 73)

ezgif.com-webp-to-jpg (6)

ezgif.com-webp-to-jpg (7)

ezgif.com-webp-to-jpg (8)

CUMA NAMAZI KILARKEN OKUNABİLECEK DUALAR VE SURELER

Sübhaneke,

Ettehiyyatü,

Allahümme Salli,

Allahümme Barik,

Rabbena Atina,

Rabbenağfirli

Fatiha,

Tebbet,

İhlas,

Felak,

Nas sureleri.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulamasıİstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması
ABD'den Türkiye açıklamasıABD'den Türkiye açıklaması
Elazığ’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndüElazığ’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Anahtar Kelimeler:
cuma mesajları ayetli cuma mesajları cuma mesajları resimli

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”

Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.