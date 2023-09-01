AYETLİ DUALI CUMA MESAJLARI 2023: Resimli, yeni, aileye, eşe, dosta, en güzel ve en anlamlı cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları resimli, yeni, güzel, kısa, dualı ve ayetli olarak araştırılıyor. Bugün birçok kişi birbirine cumasını kutlayacak mesajlar gönderecek. Anne, baba, eş ve sevgiliye özel yeni, kısa, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları sözlerini sizler için hazırladık. İşte en güzel resimli cuma mesajları ve sözleri...

AYETLİ, DUALI CUMA MESAJLARI

Allah’ım! Sen affedicisin, Kerim’sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Hayırlı cumalar…

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Allah’ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.

Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

"Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, "De’avât", 73)

CUMA NAMAZI KILARKEN OKUNABİLECEK DUALAR VE SURELER

Sübhaneke,

Ettehiyyatü,

Allahümme Salli,

Allahümme Barik,

Rabbena Atina,

Rabbenağfirli

Fatiha,

Tebbet,

İhlas,

Felak,

Nas sureleri.

