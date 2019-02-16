"Ayetullah Talegani ölmeseydi İran-Irak savaşı çıkmazdı"

İran'da 1979'un sonlarında yaşamını yitiren ve ölümü hala ülkede tartışma konusu olan İran Devrimi'nin liderlerinden özgürlükçü fikirleriyle tanınan Ayetullah Mahmud Talegani'nin oğlu Mehdi Talegani, "Eğer Ayetullah Talegani yaşasaydı, ne ABD Büyükelçiliği işgal edilirdi ne de savaş (İran-Irak) başlardı. Bu olayların hepsi babamın ölümünden sonraki bir ay içerisinde gerçekleşti." dedi.

İran'dan yayın yapan "Entekhab" haber sitesine özel mülakat veren Ayetullah Talegani'nin oğlu Mehdi, eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin ölümündeki şüphelerin Rafsancani ailesi tarafından dile getirildiği sırada, babasının ölümü üzerindeki şüphelerin giderilmediğine dikkati çekti.

Devrimden sonra ülkede yaşanan ve bölgeyi de etkisi altına alan gelişmelerin babasının ölümünden sonra gerçekleştiğini hatırlatan Mehdi, İran'da devrimin ilk aylarında yaşamını yitiren ve özgürlükçü yaklaşımıyla tanınan Ayetullah Talegani'nin o dönem hayatta olması halinde devrimden sonraki sürecin daha farklı olabileceğini öne sürdü. Mehdi Talegani, "Eğer Ayetullah Talegani yaşasaydı, ne ABD büyükelçiliği işgal edilirdi ne de savaş (İran-Irak) başlardı. Bu olayların hepsi babamın ölümünden sonraki bir ay içerisinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.