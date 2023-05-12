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Ayfonlu 'Neron' izleyenleri şaşkına çevirdi! O anlar kamerada: Az kalsın...

12.05.2023 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da yaşanan çarpıcı olayda, bir şahsın, kundakladığı aracı yakarken alevlerin arasında kaldığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde iki kişinin kaldırımdan yürüyerek olay yerine geldiği, birisinin gözcülük yaptığı; kundakçı çakmağı çaktıktan sonra ise adeta gecenin gündüze döndüğü ve parlama esnasında kundakçının alevlerin arasında kaldığı görülüyor. Polis şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, olayın ardından kundakçının yaralanıp yaralanmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Olay, Kanlıca mahallesindeki TOKİ konutlarında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, konutlarda oturan H.A.’nın hafif ticari aracı sabaha karşı kundaklandı. Araçta çıkan yangını gören çevre sakinlerinin itfaiye haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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GECE GÜNDÜZE DÖNDÜ! AZ KALSIN KENDİSİNİ DE YAKIYORDU

Görüntülerde iki kişinin kaldırımdan yürüyerek olay yerine geldiği, ardından birisinin gözcülük yapıp bir diğerinin park halindeki araçların yanına geldiği, daha sonra ise H.A.’nın aracının üzerine yanıcı bir madde döktükten sonra çakmağı çaktığı görülüyor.

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Olayda kundakçı çakmağı çaktıktan sonra ise adeta gece gündüze dönerken, parlama esnasında ise kundakçının da alevlerin arasında kaldığı gözlendi.

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Kundakçının daha sonra kendisine gözcülük yapan şahısla birlikte kaçtıkları görülürken, olayın hemen ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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Polis kundakçı ve ona gözcülük yapan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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(İHA)

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