AYGAD Başkanı Ahmet Işıkdağ oldu

İSTANBUL (AA) - Anadolu Yakası Gazeteciler Cemiyeti (AYGAD) olağanüstü kongresinde gazeteci Ahmet Işıkdağ başkan seçildi.

AYGAD'tan yapılan açıklamaya göre, kongrede, AYGAD üyesi gazeteci Selahattin Şimşek'e yapılan silahlı saldırı kınandı.

Kongrede, Ahmet Işıkdağ, üyelerin tamamının oyunu alarak başkan seçilirken, Divan Kurulu'na ise Türkay Demir, Selahattin Oğul ve Şengül Özsoy seçildi.

Kongrede konuşan Işıkdağ, ülkenin içinde bulunduğu şartlara değinerek, gerek içerideki gerek dışarıdaki art niyetli işbirlikçilere fırsat vermemek için tarihin iyi tahlil edilmesi gerektiğini söyledi.

AYGAD'a üye olduğu andan itibaren maddi ve manevi hiçbir desteği esirgemediğinin altını çizen Işıkdağ, şunları kaydetti:

"Yerel basını değersizleştirmek isteyenlere karşı ciddi bir mücadele vereceğiz. Yerel basının saygın bir kimliğe kavuşması ve hak ettiği kazanımları elde etmesi için sizlerin de desteğiyle mücadelemizi sürdüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bu derneğin amacı kaybettiği kazanımlarını geri almak, yerel basının hak ettiği saygın kimliğini kazanmasında etkin bir rol üstlenmek ve Basın İlan Kurumundan hakkımız olanı almak için çabalamaktır."

Kongreye katılan ve Başkan Işıkdağ'ı tebrik eden Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Çimen de "Allah hayırlı uğurlu etsin. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Bu mesleğe sahip çıktığınız ve bu mesleği onurlu bir şekilde icra ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başkanımız Hüseyin Keskin'in de selamlarını getirdim." diye konuştu.

