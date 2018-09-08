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AYGAD'da yeni dönem! Ahmet Işıkdağ Genel Başkanlığa seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 20:38 | Son Güncelleme

İstanbul Anadolu yakasında gazetecilik yapan tüm basın emekçilerini tek catı altında toplamayı amaç edinen Anadolu Yakası Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni başkanı usta gazeteci Ahmet Işıkdağ oldu.

AYGAD'da yeni dönem! Ahmet Işıkdağ Genel Başkanlığa seçildi

Işıkdağ'ın tek aday olduğu olağanüstü kongre, Sultanbeyli'deki AYGAD merkezinde gerçekleştirildi. Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Çimen'in de katılım sağladığı kongre, dernek tarihinin bu zamana kadar gerçekleştirdiği en kalabalık genel kurul olması yönüyle dikkat çekti.

ÜYELERİN TAMAMININ OYUNU ALDI

Kongreye katılım sağlayan üyelerin tamamının oyunu alarak başkan seçilen Işıkdağ, yaptığı konuşmada "Değerli dostlarım; sizlere çok büyük şeyler vaat etmiyorum. Ancak mesleğimizin saygınlığını, statüsünü ve kaybedilmiş haklarımızın yeniden kazanarak yasal bir çerçevede güvence altına alınabilmesi için gerek siyasi liderleri, gerek Ankara’yı sürekli bu konuda rahatsız edeceğimin, sonucunda da bu kazanımlara yeniden kavuşacağımızın teminatını veriyorum" dedi.

Konuşmasının devamında derneğin hak ettiği saygın kimliği yeniden kazandırmak için yoğun bir gayret ortaya koyacaklarını vurgulayan Işıkdağ, "Bu derneğin amacı kaybettiği kazanımlarını geri almak, yerel basının hak ettiği saygın kimliğini kazanmasında etkin bir rol üstlenmek ve basın ilan kurumundan hakkımız olanı almak için çabalamaktır" ifadesini kullandı.

BAŞKAN YARDIMCISI ÇİMEN'DEN TEBRİK KONUŞMASI

Kongrede yeni yönetimi tebrik eden Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Çimen de yaptığı konuşmada "Allah hayırlı uğurlu etsin. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Bu mesleğe sahip çıktığınız ve bu mesleği onurlu bir şekilde icra ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başkanımız Hüseyin Keskin'in de selamlarını getirdim" sözlerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
AYGAD seçim Ahmet Işıkdağ

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