Aygaz’dan Bangladeş’te Ortak Girişim Şirketi açıklaması

İSTANBUL (AA) – Aygaz ile Bangladeş merkezli United Group'a bağlı United Enterprises & Co. Ltd. arasında, Hisse Devir Sözleşmesi imzalandı.

Aygaz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yurt dışında büyüme stratejimiz çerçevesinde, Bangladeş'te kurulu United Group ile Bangladeş pazarına yönelik olarak LPG temini, dolumu ve dağıtımı konularında faaliyette bulunmak üzere eşit yönetim esaslarına dayalı bir ortaklık kurulması (Ortak Girişim Şirketi) ve gerekli yatırımların yapılması amacıyla, United Group'a bağlı United Enterprises & Co. Ltd. (Satıcı) ile şirketimiz Aygaz AŞ (Alıcı) arasında, halihazırda LPG faaliyetleri için ön lisansa sahip olan ancak henüz faaliyete başlamayan bağlı ortaklığı United LPG Ltd. hisselerinin yüzde 50'sinin, hisse devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte (Kapanış) nakden ve peşin olarak ödenmek üzere 50 milyon Taka (yaklaşık olarak 625 bin dolar) bedel karşılığı satın alınmasına ilişkin bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmıştır."