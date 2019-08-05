Aygül hemşire 3 hastaya can, 2 hastaya ışık oldu

Yusuf DEMİR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren 26 yıllık hemşire Aygül Öztürk'ün (44) bağışlanan organları 3 hastaya can, 2 hastaya ışık oldu.

Atatürk Devlet Hastanesi'nde 2016 yılından beri görev yapan hemşire Aygül Öztürk, dün evinde beyin kanaması geçirdi. Öztürk'e ilk müdahale, Kepez Devlet Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olan eşi Mustafa Öztürk tarafından yapıldı. Öztürk, daha sonra eşi için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sağlık ekiplerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Aygül Öztürk, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Öztürk'ün karaciğer, böbrekleri ve korneaları bağışlandı. Aygül Öztürk'ün sağlığında bağışladığı organları, eşinin ve ailesinin onayıyla organ nakil ekibi tarafından alındı. Öztürk'ün karaciğeri ve bir böbreği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, diğer böbreği ve korneaları ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara nakledildi.

HASTANEDE TÖREN

Bir çocuk annesi Aygül Öztürk için bugün görev yaptığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tören düzenledi. İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve çok sayıda sağlık çalışanının katıldığı törenin ardından Öztürk'ün cenazesi, memleketi Korkuteli ilçesindeki Garipçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.