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Aygül Özkan'a Almanya'da başbakanlık teklifi!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.08.2018 08:00 | Son Güncelleme

Almanya’nın Türkiye kökenli ilk bakanı olarak siyasi tarihe geçen Aygül Özkan’a, başbakan adaylığı teklif edildi.

Aygül Özkan'a Almanya'da başbakanlık teklifi!

Teklifi, Başbakan Angela Merkel’in liderliğini yaptığı CDU’nun Hamburg teşkilatı yaptı. CDU, 2020 yılında yapılacak eyalet meclisi seçimlerinde Özkan’ı Hamburg Eyalet Başbakan adayı olarak göstermek istiyor. Hamburg’da eyalet seçimlerinin yapılmasına daha iki yıl var. Ancak CDU, seçimlerde iddialı olmak için şimdiden adayını belirlemekten yana. Ancak Aygül Özkan, rahatsızlığını gerekçe gösterip teklifi ‘kişisel nedenlerden dolayı’ kabul etmek istemiyor.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, CDU Hamburg Eyalet Meclis Grup Başkanı Andre Trepoll, Özkan’a istediği kadar zaman tanıyabileceklerini söyledi.

1971 yılında Hamburg’ta doğan Özkan, Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff’un Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı olduğu 2010 yılında aynı eyaletin Sağlık, Sosyal ve Uyum Bakanı olmuştu. Bu atamayla birlikte mesleği hukukçu olan Özkan, Almanya ’da ilk Türkiye kökenli bakanı olarak siyasi tarihe geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Aygül Özkan Almanya angela

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