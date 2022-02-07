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Aygün Aydın'dan Seren Serengil'e: Sahnesine gidip yumurta atmayı düşünüyorum

07.02.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil'in sık sık hedefinde olan Aygün Aydın yine ünlü şarkıcıyı kızdıracak sözler söyledi. Hakan Sabancı'yı ifşa ettikten sonra gündemden düşmeyen Aygün Aydın Seren Serengil ile ilgili gelen bir soruya yanıtıyla dikkat çekti.

Aygün Aydın'dan Seren Serengil'e: Sahnesine gidip yumurta atmayı düşünüyorum

Hakan Sabancı'yla bir ilişki yaşayan ve ayrılığın ardından ünlü iş insanını ifşa eden oyuncu Aygün Aydın paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Daha önce Seren Serengil ile polemik yaşayan ve escortluk açıklaması sonrası Serengil'in hedefinde olan Aygün Aydın ilginç açıklamalar yaptı.

Serengil açıklamasında "Sana senden başka hiç kimse yardım edemez. O çeneni kapatacaksın. Duyuruyor o işi yapacağını... Belki de resmileştiriyor. Mecbur kaldım diyecek, kılıfını hazırlıyor" demişti. Bu sözler Aygün Aydın'ı kızdırmış olacak ki kendisine Serengil ile ilgili gelen sorulara yanıt sert oldu.

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Aygün Aydın Seren Serengil ile ilgili "Hiç sevmiyorum. Hatta sahnesine filan gidip yumurta filan atmayı düşünüyorum o kadar sevmiyorum" dedi.


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Seren Serengil
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