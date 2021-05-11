Aygün Aydın hamile mi? Sosyal medya sallandı

Sosyal medyada da Aygün Aydın ile ilgili birçok tweet atıldı. Kullanıcılar, ''Aygün Aydın'ın paylaştığı storye bakın bakos geliyoooo. Olay iyice Türk dizilerine döndü Aygün Aydın Hakan Sabancı dan hamileyse tam bir senaryo olur Hakan'ın çocuğu istememesini de eklersek müq'' yorumları yapıldı...
Paylaşımı sosyal medya sallandı
En son "Malum gece de içeceğime ilaç kattılar" sözleriyle yine gündem olmayı başaran Aygün Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta şok etkisi yarattı.
Instagram'dan paylaştığı ultrason fotoğrafına "3 aylıkmış, sanırım şok geçiriyorum." yazan Aygün Aydın, sosyal medyayı birbirine kattı.
Paylaşımın ardından gözler Sabancı ailesine çevrildi.
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