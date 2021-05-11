Aygün Aydın hamile mi? Sosyal medya sallandı

Sosyal medyada da Aygün Aydın ile ilgili birçok tweet atıldı. Kullanıcılar, ''Aygün Aydın'ın paylaştığı storye bakın bakos geliyoooo. Olay iyice Türk dizilerine döndü Aygün Aydın Hakan Sabancı dan hamileyse tam bir senaryo olur Hakan'ın çocuğu istememesini de eklersek müq'' yorumları yapıldı...