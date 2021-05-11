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Aygün Aydın hamile mi? Sosyal medya sallandı

11.05.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı'yla ilişki yaşadığına inanmayanlara kızarak, ünlü iş insanıyla yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın, en son "Malum gecede içeceğime ilaç kattılar" sözleriyle olay olmuştu. Aygün Aydın'ın sosyal medya hesabında paylaştığı ultrason fotoğrafı, şoke etkisi yarattı...

Sosyal medyada da Aygün Aydın ile ilgili birçok tweet atıldı. Kullanıcılar, ''Aygün Aydın'ın paylaştığı storye bakın bakos geliyoooo. Olay iyice Türk dizilerine döndü Aygün Aydın Hakan Sabancı dan hamileyse tam bir senaryo olur Hakan'ın çocuğu istememesini de eklersek müq'' yorumları yapıldı...

Paylaşımı sosyal medya sallandı

En son "Malum gece de içeceğime ilaç kattılar" sözleriyle yine gündem olmayı başaran Aygün Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta şok etkisi yarattı.
Instagram'dan paylaştığı ultrason fotoğrafına "3 aylıkmış, sanırım şok geçiriyorum." yazan Aygün Aydın, sosyal medyayı birbirine kattı.
Paylaşımın ardından gözler Sabancı ailesine çevrildi.
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Anahtar Kelimeler:
Aygün Aydın
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