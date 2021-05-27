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Aygün Aydın hedef değiştirdi: Hakan Sabancı'dan sonra Şeyma Subaşı'na taktı!

27.05.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem iş insanı Hakan Sabancı ile aralarında geçen mesajları ifşalamasıyla gündeme gelen Aygün Aydın, bu kez hedef değiştirdi. Her paylaşımıyla dikkat çeken Aydın, son paylaşımına gelen yorum ile Şeyma Subaşı hakkında ağır konuşarak tüm ilgiyi üstüne çekmeyi başardı.

Aygün Aydın hedef değiştirdi: Hakan Sabancı'dan sonra Şeyma Subaşı'na taktı!

Bir moda yarışmasına katılmasıyla tanınırlık kazanan Aygün Aydın, son zamanlarda Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki ile büyük ses uyandırmıştı. Sabancı'ya takıntısıyla bilinen Aydın ilgi çekmeye devam ediyor. Her söylediği ve yaptığı ile gündem olan Aydın, bu defa hedef değiştirdi. Gelen o yoruma tepkisiz kalamayan Aydın, Şeyma Subaşı hakkında ağır konuştu.

"BİZ AYNI KULVARDA DEĞİLİZ"

Son olarak Hakan Sabancı’dan hamile olduğunu iddia etmesi yine sosyal medyada olay yaratmıştı. Bugün ise bir takipçisi tarafından Şeyma Subaşı’na benzetilen Aygün Aydın açtı ağzını yumdu gözünü. Sessiz kalamayan takipçisine cevap vermeyi ihmal etmeyen güzelimiz Subaşı'na ilişkin ağır ithamlarda bulundu; “Ben evli adamları ayartmıyorum ya da kendimden 20 yaş büyük biriyle bir şey yaşamıyorum. Biz aynı kulvarda değiliz!”

Aygün Aydın hedef değiştirdi: Hakan Sabancı'dan sonra Şeyma Subaşı'na taktı!

ESCORTLUK YAKIŞTIRMASI YAPILMIŞTI

Öte yandan yaptığı paylaşımlar sık sık sosyal medyada gündem olan Aydın, Arto ve Seren Serengil ile gerginlik yaşamıştı. Tartışmanın ardından sivri dilli yorumcular; birkaç gün boyunca sundukları program 'Söylemezsem Olmaz'da üstü kapalı bir şekilde Aydın’ın eskortluk yaptığını iddia etmişlerdi. Bu da yetmezmiş gibi canlı yayına bir kadın bağlanarak ve eski sevgilisinin Aydın ile 3 bin TL karşılığında birlikte olduğunu söylemesi ile magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Aygün Aydın hedef değiştirdi: Hakan Sabancı'dan sonra Şeyma Subaşı'na taktı!

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil Şeyma Subaşı Aygün Aydın
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