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Aygün Aydın kendisine yapılan yorumlara isyan etti! "Yokluktan gelip tırnaklarımla kazıyarak çıktım"

31.01.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı'yı ifşa etmesiyle adını gündeme yazdıran oyuncu Aygün Aydın yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla tepki çekiyor! "Para bulamazsam escortluk yapmak zorunda kalacağım" diyen Aydın kendisine gelen kötü yorumlara isyan etti.

Aygün Aydın kendisine yapılan yorumlara isyan etti! "Yokluktan gelip tırnaklarımla kazıyarak çıktım"

Hakan Sabancı'yı ifşa edip daha sonra ünlü iş insanının her haberine dair paylaşım yaparak mahkemelik olan Aygün Aydın, Seren Serengil ve Bircan Bali'nin de sık sık hedefinde olan bir isim. Aygün Aydın son olarak Defne Samyeli ve kızlarını eleştirince yine ünlü isimler kendisine "Para bulamazsam escortluk yapmak zorunda kalacağım" sözlerin hatırlatmıştı.

Bu tarz eleştirilere maruz kalan oyuncu Aygün Aydın eski sahne aldığı dizilerden karelerini paylaşarak sitem etti. Aygün Aydın paylaşımında şunları söyledi:

tk

"5 TL İLE GÜNLERCE..."

"Ömrüm boyunca çalıştım. Ne çok başarım dümen altı edildi bu piyasada. Ne tescillerim ne ödüllerim ne de emeklerimden söz edilmedi hiç 1 milyonluk hesabımı bile çaldılar. Özgürlüğüm bile gözlerine battı ona bile göz koydular.

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Benden güzel söz eden tüm sayfaları kapattırdılar. Ben yolumdaki taşları aşmaktan yoruldum onlar taş koymaktan yorulmadı. Bir hayat geçti böyle aşkım bile delilikti onların gözünde. Yokluktan gelip tırnaklarımla kazıyarak çıktığım her başarı merdivenini yıktılar. Ama yine de pes etmedim. Bu yol nereye gidiyor bilmiyorum ama bildiğim bir şey varsa o da bir başıma şu dünyada nelere göğüs gerdiğimi bir ben bir de yaratıcı biliyor. Ben 5 TL ile günlerce gece apartman bodrumlarında uyuyup sabaha karşı kmlerce yol yürüyüp önce okula sonra işe giden bu kızı ödül salonlarına taşıdım. Yanlış birine aşık olduğu için intihar eşliğine getirilen bu kızı ölümden döndürüp yeniden hayata tutundurdum. O yüzden kimse kalkıp bana elalemin emekleri üzerinde hayatın acımasız zorluklarını hiç yaşamadan kalkıp hayat dersi vermeye çalışmasın. Sen kim ben kim diyenler asıl ben kim sen kim? Sen benim hayatımın yüzde onunu yaşasan bir daha ayağa kalkamazdın..."

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Aygün Aydın
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