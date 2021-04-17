Aygün Aydın kimdir kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi…

Mustafa Ceceli’nin klibinde oynayan ve en son Bay Yanlış dizisinde yer alan Aygün Aydın, adı aşk dedikodularına karışan Hacı Sabancı ile mesajlarını ifşa etti. Bununla da yetinmeyen Aygün Aydın, Hacı Sabancı’nın stalkladığı kızları da paylaştı.

AYGÜN AYDIN KİMDİR?

1995’te İstanbul’da doğan Aygün Aydın, Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde okuyor. Mustafa Ceceli ve Ravi İncigöz’ün “Şeker” klibinde oynayan Aygün Aydın, oyunculuk ve müzik eğitimi aldı.

Aygün Aydın, en son Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakterini canlandırdı.

HACI SABANCI İLE MESAJLARINI İFŞA ETTİ

Şubat 2021’de aşk yaşamaya başladıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Aygün Aydın cephesinde şoke eden bir gelişme yaşandı. Aydın, Sabancı'nın çapkınlıklarından sıkılınca mesajlarını ifşa etti.

Bu zamana dek çıkan aşk haberleri ile ilgili sessizliğini koruyan Aygün Aydın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Hakan Sabancı’yla olan yazışmalarını ifşa etti.

Bununla da yetinmeyen Aygün Aydın, sevgilisinin beğendiği kızları da tek tek paylaştı.

'S.RTÜK' GÖNDERMESİ OLAY OLDU

Aydın, yaptığı paylaşıma, “Ben ve dikkatini çekmeye çalıştığım adamın stalkladıkları. Ben bu s.rtüklerle nasıl baş edeyim? Pes ediyorum.” notunu düştü.

GÖZLER SABANCI'YA ÇEVRİLDİ

Aygün Aydın'ın yaptığı bu paylaşım sosyal medyada gündeme otururken, sosyetenin çapkın ismi Sabancı’nın bu ifşaların ardından ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.



