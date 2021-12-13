Ayhan Bilgen HDP'den istifa etti

Ayhan Bilgen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda HDP'den istifa ettiğini açıkladı.

"YOLCU YOLUNDA GEREK"

Daha önceki açıklamalarında parti kuracağını açıklayan Bilgen paylaşımında, "Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle, özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullanarak istifa mektubunu paylaştı.

Bilgen, katıldığı bir televizyon programında, partisi ile 1-2 gün içinde yollarını ayıracağını açıklamış ve bu kararın arkasında ise 7 Haziran sürecinin etkili olduğunu söylemişti.

"SİYASİ BİRLİKTELİĞİMİ TOPLUMSAL KAYGILARLA SONLANDIRIYORUM"

Bilgen, HDP Genel Merkezi'ne gönderdiği istifa mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"HDP Genel Merkezine,

Bireysel beklentiler değil, toplumsal kaygılarla 2007 yılında Bin Umut adaylığı ile başlayan siyasi birlikteliğimi yine toplumsal kaygılarla sonlandırıyorum.

Toplumsal eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesinin farklı platformlarda yürütülmesine dair duyduğum ihtiyacı parti kurullarına ilettiğim gibi kamuoyuyla da paylaştım.

"HDP ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDİYORUM"

Birlikte çalışırken hangi ilke ve etik değerleri gözettiysem, ayrılırken de aynı hassasiyeti göstereceğimi herkesin bilmesini istiyor, HDP üyeliğinden istifa ediyorum. HDP'li gibi gözüken isimler tarafından sosyal medya üzerinden yürütülen iftira, hakaret ve karalama kampanyasının yapacağınız açıklamayla son bulmasını umuyor, aksi takdirde kişilik haklarımı savunmak zorunda kalacağımı bilmenizi istiyorum."



