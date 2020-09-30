Ayhan Bilgen Kars belediye başkanlığından istifa etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014 tarihli Kobani olaylarıyla ilgili başlattığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan HDP'li Ayhan Bilgen, Kars belediye başkanlığından istifa ettiğini Twitter'dan yaptığı bir açıklama ile duyurdu. "Türkiye'de demokrasicilik oynama yaşını geçtiğini" belirterek açıklamasına başlayan Bilgen, keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

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Paylaşımında emniyette ifade vermeden önce bu açıklamayı yaptığını belirten "İster tutuklayın, ister serbest bırakın, gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa Belediye Başkanlığı görevimden istifa edeceğim. Kars, kendisini yönetecek liyakattadır" açıklamasını yaptı.

Açıklamasında belediye meclisinde beş partinin uzlaşarak yeni bir yönetim oluşturabileceğini ifade eden Bilgen, herkesin seçimlerde Kars'ı yönetmeye talip olduğunu ve şimdi de sorumluluktan kaçmamaları gerektiğini vurguladı. Bilgen sözlerini, "Tutuklanırsam üçüncü kitabımı yazmak, tutuklanmazsam kooperatif çalışmalarına katkı sunmak, Belediye Başkanlığından daha az önemli değildir" diye sürdürdü.