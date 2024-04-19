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Ayhan Bora Kaplan'dan mahkemede 'zırhlı araç' sorusuna yanıt: 'Benim arabama bomba atsanız işlemez'

19.04.2024 19:36
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Ankara'da, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile birlikte 28'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Ayhan Bora Kaplan, mahkeme başkanının, Esenboğa Havalimanı'nda yakalandığı aracın neden zırhlı olduğunu sorması üzerine, "Biz ticaret yapıyoruz, para taşıyoruz. Duyuyoruz haberlerde, adamı çevirmişler onu gasbetmişler, öldürmüşler. Benim arabama bomba atsanız dahi işlemez. Suç işlemek amaçlı değil bu araç. Kendimi tamamen savunma amaçlı" dedi.

'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 28'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından devam edildi. 12 kişinin müşteki olarak yer aldığı dosya kapsamında Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya 28'i tutuklu 61 sanığın tamamı katıldı. Mahkeme başkanı savunma yapmaları için sanıklara söz verdi. Tutuksuz sanık Emre Karataş, tutuklu sanık Mustafa Koç, tutuklu sanık Mutlu Ayaş, tutuksuz sanık Mümin Ali Beldek suçlamaları kabul etmedi ve Ayhan Bora Kaplan'ı tanımadıklarını ileri sürerek, beraatlarını talep etti.

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"ZIRHLI ARAÇ OLDUĞU İÇİN DIŞARIDAN SALDIRI OLMAZ"

Mahkeme başkanı, tutuklu sanık Bora Kaplan’a "Esenboğa Havalimanında yakalandığın beyaz renkli SUV aracın neden zırhlıydı?" diye sordu. Kaplan, "Yargılandığımız Tatar cinayetiyle ilgili olsun, Semih Arslan intiharıyla olsun bununla ilgili saçma sapan ithamlarda bulunuyorlar. Haberler yapıyorlar. FETÖ'cüler olsun, bu muhalif medya olsun bir düşmanlık hissediyor. Tedirgin olduğum için böyle bir araca gerek duydum. Ayrıca biz ticaret yapıyoruz, para taşıyoruz. Duyuyoruz haberlerde. Adamı çevirmişler onu gasbetmişler, öldürmüşler. Bizim çalışanlarımızın başına da böyle bir iş gelmesin diye bankadan para çekilirken de kullanıyorduk bu aracı. Ben kendim de eve gidip gelirken bu aracı kullanıyordum. Saldırı amacıyla değildir zaten. Zırhlı araç olduğu için dışarıdan saldırı olmaz. Ayrıca benim silaha ihtiyacım yoktur. Neden? Benim arabama bomba atsanız dahi işlemez. Ben kime kullanacağım o silahı? Suç işlemek amaçlı değil bu araç. Kendimi tamamen savunma amaçlı" diye konuştu.
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Sanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerimin devamına hükmederek duruşmayı 22 Nisan Pazartesi gününe erteledi.
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İDDİANAME

İddianamede Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticisi sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Nitelikli kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma', 'Eziyet', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suç üstlenme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi. (DHA)
4Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Ayhan Bora Kaplan
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