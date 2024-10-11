Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme! Rüşvet aldığı iddia edilen polisler hakim karşısında

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Ercan Karagöz, Alp Arslan, Oben Özay ve Serdar Coşkun katılırken, bu dosya kapsamında tutuksuz olan ancak hakkında silahlı suç örgütü kurduğuna yönelik açılan davada tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katılacağı gerekçesiyle mazeret sunarak duruşmaya katılmadı. Sanıkların kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı, sanıkların dinleneceğini belirterek tutuksuz sanık Alp Arslan'a söz verdi.

Banka hesabındaki para transferleri hakkında konuşan Arslan, “Para transferi olmuş bu kişilerin neredeyse tamamı arkadaşım ya da akrabalık bağım olan insanlardır. Özellikle 3 kişiden bahsedilmiştir. Mazlum Görgü, Levent Yılmaz arkadaşımdır. Bahsettiği işlemler trafikte kavga, basit bir yaralama. Yine bir işlemden bahsedilmiş; o da kavga, basit bir yaralama. Silah satmışım onun işlemi. Bunun cevabı bu efendim; ticari işlemlerdir” dedi.

"OTELE NAKİT PARA GÖNDERMEMİZ GEREKİYORDU, BORÇ ALDIM"

Para transferlerinin alacak-verecek meselesi olduğunu iddia eden Arslan, “Ben Vedat'tan borç aldım. Tatilde otele nakit para göndermemiz gerekiyordu, eşimle beraber gidecektik. Param yoktu, borç aldım, bir gün sonra maaşım yattı, onu ödemiş. Bu niye dikkat çekmiş, onu da anlamış değilim” ifadelerini kullandı. Mal varlığını hiçbir zaman gizlemediğini, aksine mal beyanında bulunduğunu söyleyen Arslan, meslek hayatı boyunca herhangi bir haksız menfaat sağlamadığını söyledi.

Sanık Arslan'ın savunmasının ardından mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan Oben Özay, “Yapılan tüm incelemelerde de belirtmiştim ki mal varlığım; bir tane oturduğumuz evim, eşim adına kayıtlı 2015 model BMW markalı araç, 2013 yılında gönderdiğim 600 bin lira nakit paradan ibarettir” dedi. Özay, F.A.'yı yaklaşık 10 süreyi aşkın süredir tanıdığını, kendisiyle kardeşlik, dostluk safhasında bir ilişkisi olduğunu ifade ederek, "Maaş hesabıma ve borsa işi ile uğraştığım için açtığım maaşımı aldığım iki hesabıma 570 bin lira para gönderdiği doğrudur. Bunun 170 bin lirası silah karşılığı, diğer kalan 400 bin lira para da 2019-2023 senesi arasında mühendislik okuyan ikiz oğullarım adına kullandığım para. F.A. aramızdaki dostluk ilişkisine bağlı bu 400 bin lirayı aralıklarla göndermiştir.”

"BENİM SUÇA KARIŞMAMLA İLGİLİ HİÇBİR ŞEY YOKTUR"

Söz alan tutuksuz sanık Serdar Coşkun, ticaret yaptığını ve olaylardan ötürü ticaretinin engellendiğini söyleyerek, "Benim suça karışmamla ilgili hiçbir şey yoktur. MASAK raporlarında 2023 ve 2024 yılında hesabıma yüklü paraların girdiğini söylüyorlar. Emekli olmak için ne kadar beklemeliyim efendim. Baktım, dava yok. Aklandığımı düşündüğüm için şirket ortağı oldum ve kendi üzerimden işlem yapabiliyorum” dedi.

Tutuksuz sanık Ercan Karagöz ise, “Gizli tanık Serdar Sertçelik ifadeleriyle soruşturmaya dahil edildim. Serteçelik'in de ifadelerini nasıl verdiğini basında gördük ve aynı mahkemede de yargılanıyorlar" diye konuştu.

Sanık ifadelerinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların mal varlığı üzerinde bulunan tedbir kararlarını kaldırmazken, başka dosyadan tutuklu bulunan Bora Kaplan'ın duruşmada dinlenilmesine hükmetti. Duruşma 20 Aralık'a ertelendi.

DAVA HAKKINDA!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyeti'nde Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Arslan, eski Ankara Asayiş Şube Müdürü Oben Özay, Başkomiser Ercan Karagöz ve polis Serdar Coşkun'un “mali profili ile uyumsuz şekilde banka hesaplarına yüksek tutarlarda para yatırıldığı” tespit edilmişti. Müdürler hakkında hazırlanan iddianamede, Ayhan Bora Kaplan'ın ifadeleri ve telefon kayıtları ile mali profiller de delil olarak yer almıştı. Sanıklar Aslan ve Özay'ın mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet suçundan 5 yıla kadar hapis ve 10 milyon liraya kadar para cezası ile cezalandırılması talep edilen iddianamede, Aslan için ayrıca rüşvet suçundan da 12 yıl hapis talebinde bulunulmuştu. Ayrıca her iki emniyet müdürünün de “ömür boyu kamu hizmetinden men edilmesi” talep edilmişti.

Öte yandan şüpheliler hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiasından ayrıca soruşturma yürütüldüğü ve bu kapsamda “mal varlıklarına el koyma kararı talebinde bulunulduğu” belirtildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır