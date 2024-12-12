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  4. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Polis şeflerine Cevheri Güven gözaltısı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Polis şeflerine Cevheri Güven gözaltısı

12.12.2024 15:57
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Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tutuklanıp 4 ay sonra tahliye edilen polis müdürleri yeniden gözaltına alındı. Gözaltı sebebinin Cevheri Güven soruşturması olduğu öğrenildi.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Polis şeflerine Cevheri Güven gözaltısı

Ankara’da Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasıyla ilgili gizli tanık Serdar Sertçelik’in ifadelerinin ardından açığa alınıp tutuklanan ve 4 ay sonra tahliye edilen polis şefleri Murat Çelik ve Şevket Demircan başka bir soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı.

Çelik ve Demircan’ın, yurt dışında yaşayan Cevheri Güven’e bilgi sızdırdığı iddiasıyla tutuklanan Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube’de görevli polis memuru S.D. ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları öğrenildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; polis şefleri savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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NE OLMUŞTU?

Eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasıyla ilgili firari sanık Serdar Sertçelik’in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasına ilişkin soruşturmada açığa alınmış ve geçen mayıs ayında tutuklanmıştı. İki polis şefi, eylül ayında serbest bırakılmıştı. Çelik ve Demircan, geçen hafta göreve iade edilmişlerdi.

BAHÇELİ ‘DARBE GİRİŞİMİ’ DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Emniyeti’nde yaşananları “hükümete yönelik darbe girişimi” olarak nitelendirmişti. Bahçeli, soruşturmaya adı karışan polisler için “darbeci” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, açıklamalarının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından bilgilendirilmişti.

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Gözaltı Ayhan Bora Kaplan
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