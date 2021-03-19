Ayhan Kuzu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ayhan Kuzu nerede çalışıyor?

Ayhan Kuzu, rektum kanserinde hastanın ameliyatın arkasından bağırsağını torbaya bağlamadan normal yolla dışkılamasını sağlayan, makat bölgesini koruyucu intersfinkterik rezeksiyon, vekolo-anal anastomoz teknikleri üzerine çalıştı. Ayhan Kuzu, bunların dışında ülseratif kolit ve ailesel polipozis’de (FAP – Polipozis koli) uygulanan ileal rezervuar anal anastomoz (restoratif prokto kolektomi) ve mide kanserlerine uygulanan radikal lenf disseksiyonunu ameliyatları ile ilgili bilgi sahibi oldu.

AYHAN KUZU KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında, Profesör olarak çalışan Prof. Dr. Ayhan Kuzu, 1963’te Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji’nde tamamlayan Ayhan Kuzu, 1986’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden yüksek not ortalaması ile mezun oldu.

Aynı sene, sınavları birincilikle tamamlayarak, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Ayhan Kuzu, 1991-1992 yıllarında İngiltere’de Leeds Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü’nde genel cerrahi uzmanı ve araştırma asistanı olarak çalıştı.