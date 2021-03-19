Ayhan Kuzu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ayhan Kuzu nerede çalışıyor?

Ayhan Kuzu, rektum kanserinde hastanın ameliyatın arkasından bağırsağını torbaya bağlamadan normal yolla dışkılamasını sağlayan, makat bölgesini koruyucu intersfinkterik rezeksiyon, vekolo-anal anastomoz teknikleri üzerine çalıştı. Ayhan Kuzu, bunların dışında ülseratif kolit ve ailesel polipozis’de (FAP – Polipozis koli) uygulanan ileal rezervuar anal anastomoz (restoratif prokto kolektomi) ve mide kanserlerine uygulanan radikal lenf disseksiyonunu ameliyatları ile ilgili bilgi sahibi oldu.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında, Profesör olarak çalışan Prof. Dr. Ayhan Kuzu, 1963’te Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji’nde tamamlayan Ayhan Kuzu, 1986’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden yüksek not ortalaması ile mezun oldu.
Aynı sene, sınavları birincilikle tamamlayarak, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Ayhan Kuzu, 1991-1992 yıllarında İngiltere’de Leeds Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü’nde genel cerrahi uzmanı ve araştırma asistanı olarak çalıştı.
Leeds Üniversitesinde kaldığı süre boyunca, bağırsak kanseri tedavisinde uygulanan ameliyat tekniklerini öğrenen Ayhan Kuzu, kolon ve rektum kanseri (bağırsak kanseri) tedavisinde hastanın şifa ile iyileşmesini ve sağ kalımı uzatan yeni ameliyat tekniklerini öğrendi.
Özellikle, rektum kanserinde hastanın ameliyatın ardından bağırsağını torbaya bağlamadan normal yolla dışkılamasına yarayan, makat bölgesini koruyucu intersfinkterik rezeksiyon, vekolo-anal anastomoz teknikleri üzerine çalışan Ayhan Kuzu, bunlara ek olarak mide kanserlerine uygulanan radikal lenf disseksiyonunu, ülseratif kolit ve ailesel polipozis’de (FAP – Polipozis koli) uygulanan ileal rezervuar anal anastomoz (restoratif prokto kolektomi) ameliyatlarını öğrendi.
Günümüzde yaygın olarak kullanılan ve tüm bu ameliyatları karın bölgesinin açmadan kapalı bir şeklide yapmaya yarayan laparoskopik girişimler üzerine de eğitim gören Ayhan Kuzu, bu eğitimlerin ardından Leeds Üniversitesinden Laparoskopik Cerrahi Eğitim Sertifikası’na sahip oldu. Aynı zaman içinde araştırma asistanı olarak makat bölgesini kontrol eden kasların ve bağırsağın dışkılama fonksiyonlarını değerlendiren ano-rektal fizyoloji laboratuarında çalışan Ayhan Kuzu, İngiltere’de bulduğu süre zarfında tamamladığı dokuz araştırmayı çeşitli uluslararası toplantılarda sundu.
1993’te Genel Cerrahi Uzmanı unvanını alan Ayhan Kuzu, 1998’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’ne Uzman olarak atandı. Kasım 1999’da Doçent, Mayıs 2005’te Profesör olan Ayhan Kuzu, bugüne dek, 77’si uluslararası dergilerde yayınlanan, toplam 152 makale kaleme aldı.
Bilimsel tebliğlerin dışında Türkiye’yi uluslararası kongrede davetli konuşmacı ve panelist olarak defalarca temsil eden Ayhan Kuzu, yurtiçi ve yurtdışında dağıtılan ve bu alanda çalışan cerrahlara yönelik 10 ayrı görsel eğitim materyali hazırladı.
“Total Mezorektal Eksizyon – Otonom Sinir Koruyucu Rektum Kanseri Cerrahisi” başlıklı ilk eğitim projesinde, Türkiye’deki cerrahları, bağırsak kanserinin cerrahi tedavisindeki güncel yaklaşımlar ile ilgili eğitmek için görsel materyaller kullanarak bir eğitim seti hazırlayan Ayhan Kuzu, üç adet DVD den oluşan “Comprehensive Step by Step Rectal Cancer Surgery” başlıklı ikinci projede uluslararası alanda çok sayıda bilim adamı ile ortaklaşa bağırsak kanseri eğitim setini hazırladı.
Ayhan Kuzu, bağırsağın iç yüzeyini değerlendirmek adına kullanılan ve bağırsak kanserinin önlenebilir bir hastalık olmasına yarayan kolonoskopi eğitimini anlatan üçüncü proje ile “Kolonoskopi Atlası” başlıklı görsel eğitim materyalini hazırladı
Ayhan Kuzu, çeşitli hastalıkların tedavisi esnasında bağırsakları karın duvarına torbaya bağlanan hasta ve yakınlarının eğitimi için, “Stoma Torbası ile Yaşam” başlıklı eğitim materyalini hazırladı.
Ayhan Kuzu, “Robotic Single Docking Total Mesorectal Excision” başlıklı beşinci proje dâhilinde, güncel gelişmelerin ışığı altında, bağırsak ameliyatlarında robotik cerrahi tekniğinin kullanımına yönelik bir eğitim setini Dr. Amjad Parvaiz ile beraber hazırladı.
En son bağırsak kanserinin tedavisindeki güncel gelişmeler için “Comprehensive Step by Step Optimised Colon Cancer Treatment” başlıklı eğitim materyalini birçok ülkeden bilim adamı ile beraber hazırladı.
ÜYELİKLER VE SERTİFİKALAR
Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Cerrahi, Türk Cerrahi, Amerika Kolorektal Cerrahi, Amerikan Kolejler, Avrupa Kolorektal Cerrahi, Türk Gastroenteroloji ve İnflamatuar Barsak Hastalıkları derneklerinin üyesi olan Ayhan Kuzu, ABD’de doktorluk yapma hakkını veren ECFMG sertifikası ile Avrupa Kolorektal Cerrahi Uzmanlık Belgesi’ne sahip oldu.