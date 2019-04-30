Ayhan Sicimoğlu'dan Cem Yılmaz açıklaması: Uzaktan sevişiriz

Gurme, gezgin, radyocu ve uluslararası üne sahip müzisyen olan Ayhan Sicimoğlu, Plak Ve Ben dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu. En büyük hayalinden de bahseden Sicimoğlu, bir süredir görüşemediği komedyen Cem Yılmaz hakkında da ilginç açıklamalar yaptı.

Hayattaki en büyük hayalinin babası Şahap Sicimoğlu adına üstün yetenekli çocuklar için bir okul açmak olduğunu belirten Ayhan Sicimoğlu, müziğe olan merakı ile bilinen sanatçı dostu Cem Yılmaz ile müzik yapar mısınız sorusuna ise, "Hayır, müzik yapmam. Çünkü müzisyen değil. Musikişinas" cevabını verdi.

"CEM'LE UZAKTAN SEVİŞİRİZ"

Cem Yılmaz'la uzun süredir görüşmediklerini ifade eden Sicimoğlu, "Uzaktan sevişiriz. 'Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli' şarkı sözlerini söyleriz. O da, ben de meşgul adamız. Görüştüğümüz zamanlar oldu. Ender zamanlardı ama dolu dolu görüştük. Sabahlara kadar oturduk, güldük" diye konuştu.



Ayhan Sicimoğlu



