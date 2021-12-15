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Ayhan Sicimoğlu paylaştı! Moda'da pantolonunu indirip karısının üzerine işedi

15.12.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk müzisyen, gezgin Ayhan Sicimoğlu, arkadaşının evinin önünde yaşanan rezaleti Instagram hesabından paylaştı. "Dün gece Moda’nın ana caddesine çıkan bir sokağın girişine doğru 4 hergele, biri donu indirmiş, dikkat fermuar değil pantolon aşağıda arkadaşımın evinin önüne işiyor. Arkadaşımda karısı ile eve geliyor. Napıyosun kardeşim deyince sana mı soracağım lan işeyeceğim yeri diyor ve dönüp karısının üzerine işemeye devam ediyor." diyen Sicimoğlu, o anları Instagram'dan paylaştı.

İstanbul Moda'da önceki gece mide bulandıran bir olay meydana geldi. Türk müzisyen, gezgin Ayhan Sicimoğlu'nun sosyal medya paylaşımında, 4 arkadaştan birisinin apartmanın önünde pantolonunu indirerek idrarını yaptığı görülüyor.

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KARISININ ÜZERİNE İŞEDİ

Bu sırada binada oturan bir vatandaş eşiyle kapıdan içeri girerken işeyen kişiye tepki gösterdi. Maganda ise bu uyarıya aldırış etmedi. Bu kez de kendisini uyaran adamın karısının üzerine işedi.

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O ANLARI AYHAN SİCİMOĞLU PAYLAŞTI

Ünlü sanatçı Ayhan Sicimoğlu ise o çiftin arkadaşları olduğunu belirtip sosyal medyadan sitem etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını yayınlayan Sicimoğlu, şunları söyledi:

"Dün gece Moda'nın ana caddesine çıkan bir sokağın girişine doğru 4 hergele (filmde görülüyor), biri donu indirmiş, dikkat fermuar değil pantolon aşağıda arkadaşımın evinin önüne işiyor. Arkadaşımda karısı ile eve geliyor.
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"KARISI YALVARIYOR AMA DİNLEMİYORLAR"

'Napıyorsun kardeşim' deyince, 'Sana mı soracağım lan işeyeceğim yeri' diyor. Ve dönüp karısının üzerine işemeye devam ediyor. Yumruğu suratının ortasına yiyor tabi. Diğer üçü ve yerden kalkan hergele, 4 kişi oğlana dalıyor ve 'Öldürün öldürün' naraları ile yere düşürüp suratına gözüne kulağına tekme ile girişiyorlar. Karısı yalvarıyor ama dinlemiyorlar öldüresiye giriyorlar

"KAFA, GÖZ, KULAK, KABURGA DARMADAĞIN..."

Arkadaşım yaşıyor ama kafa göz kulak kaburga darmadağın. Polis hemen yetişip ikisini ters kelepçe alıyor ama diğer ikisi kaçıyor. Nöbetçi savcı başından savıyor zaten adı üstünde "Savcı", yani tutuksuz serbest. Bugün avukatlarım ile Kadıköy iskele karakoluna gittim. Daha evvel aradığım amirler, Komiser Bey ve polisler çok kibar ve yardımcı idiler, buradan hakikaten tebrik ediyorum.
Diğer iki kuduz elbet yakalanacak ve kendini erkek sanan 4 kişi karısının yanında nasıl tek bir adam öldüresiye dövülür hesabı sorulacak, dava savcısından rica ediyorum."

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