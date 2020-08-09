Ayhancan Güven, birinciliğine ulaştı

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, bu sezonun ilk birinciliğini Britanya'da elde etti. 2020 Porsche Mobil 1 Supercup'ın beşinci yarışında Silverstone Pisti'ne çıkan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, ilk cepten başladığı yarışta damalı bayrağın altından geçen ilk pilot oldu.
Startla birlikte temposunu artıran Ayhancan Güven, rakiplerini geride bırakmayı başardı. Bitişe ilk sırada giren Ayhancan Güven, bu sonuçla, pilotlar sıralamasında 80 puanla 3'üncü sıradaki yerini korudu.
Nefesleri kesen yarışı baştan sona kontrol etmeyi başaran Ayhancan Güven, kariyerinin ilk Porsche Mobil 1 Supercup zaferine ulaştığı Silverstone Pisti'nde, spor yaşamındaki ikinci yarış birinciliğine erişti. Yeni sezonda ilk kez podyumun en üst basamağına çıkan Ayhancan Güven, "Sezon başından beri beklediğim birinciliğe ulaşmayı başardım. Artık şeytanın bacağını kırdım. Bu galibiyetle şampiyonluk umutlarımı da taze tutmayı başardım. Bu birinciliği bana her koşulda destek veren takımıma ve Red Bull aileme armağan ediyorum. Porsche Mobil 1 Supercup'ta şampiyonluk için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" dedi.
Porsche Mobil 1 Supercup İspanya GP'si 16 Ağustos'ta koşulacak.
(DHA)
Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Galatasaray transferi bitiriyor
Transfer resmen açıklandı
F.Bahçe'den bir transfer daha
Melih Şendil'den özür mesajı
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe'de test sonuçları açıklandı
Trabzonspor'dan KAP'a 2 transfer açıklaması
Ronaldo ve Merih'in yeni hocası belli oldu
Bein Sports'tan flaş Melih Şendil açıklaması
Beşiktaş'tan iç transfer! 3 yıllık sözleşme uzattı...
Juventus'ta Sarri dönemi sona erdi
Omar Elabdellaoui, Olympiakos'tan ayrıldı
'Gece yaşamı için Berlin'de değilim'
Okuyucu Yorumları 0 yorum