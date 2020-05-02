HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ayı karnını doyurmak için alabalık tesisine girdi

Ayı karnını doyurmak için alabalık tesisine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2020 09:04 | Son Güncelleme

Trabzon Tonya'da kış uykusundan uyanıp aç kalan boz ayı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Sazalan Yaylası'nda kapatılan alabalık tesislerine dadandı. Kapısını kırıp içeri girdiği tesisteki buzdolabını da deviren ayının karnını doyurmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta, denizden 1850 metre yükseklikteki Sazalan Yaylası'nda, kış uykusundan uyanan boz ayı, Cemil Arslan'a ait alabalık tesislerine dadandı. Bahar ve yaz aylarında, ziyaretçilerin ilgi odağı olan ve salgın tedbirleri kapsamında en sakin günlerini yaşayan yaylada çöp konteynerlerini devirerek yiyecek arayan ayı, kapısını kırıp tesisin içine girdi. Tesisteki buzdolabını da deviren ayı, karnını doyurmaya çalıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; pençeleriyle önce penceresini açmayı başardığı işletmenin daha sonra kapısını kırıp içeri giren ayının, kapağını açmayı başaramadığı buzdolabını devirdiği, dolaptan umduğunu bulamayınca da mutfaktaki sıvı zeytinyağını içerek bölgeden uzaklaştığı görüldü.

'AYILARLA KOMŞU OLARAK YAŞIYORUZ'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında işletmelerinin kapalı olduğunu anlatan Cemil Arslan, ayıları çok sevdiklerini söyledi. Arslan, "Koronavirüs nedeniyle şu an işletmemiz kapalı. Bundan dolayı insanlar buraya gelmiyor. Ayılar da aç kaldığı için mesire alanlarına gelip yemek arıyorlar. Bizim işletmemize de misafir olmuş ayı. Kapıyı kırıp içeri girmiş. Fazla bir zararım yok, olsa da önemli değil çünkü çok sevimli bir hayvan onları seviyoruz. İnşallah salgın biter ve işletmelerimizi yeniden açarız. Burada çevredeki evlerden de ayılar yiyecek arıyor, çok izlerine rastladım. Ayılarla bir nevi komşu olarak yaşıyoruz. Sevimli bir hayvan; inanın her zaman gelmesini isterim, yalnız kapıyı kırmadan gelse yiyeceğini veririm. Hatta balık da getiririm ona sorun değil. Onları seviyoruz" dedi.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ne yapacağını şaşırdı! Ne yapacağını şaşırdı!
Dehşet anları! Boğazına hortum bağladı, taklalar atarak aşağı düştüDehşet anları! Boğazına hortum bağladı, taklalar atarak aşağı düştü
Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Programı yayından kaldırılmıştı! Müge Anlı'dan flaş açıklama

Programı yayından kaldırılmıştı! Müge Anlı'dan flaş açıklama

Kucağındaki oğlunu atarak kurtarmıştı! O babadan acı haber geldi

Kucağındaki oğlunu atarak kurtarmıştı! O babadan acı haber geldi

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Trump duyurdu: 'Remdesivir' isimli ilaca 'acil durum onayı'

Trump duyurdu: 'Remdesivir' isimli ilaca 'acil durum onayı'

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Korkunç olay! 5'inci kattan düşen Öykü hayatını kaybetti

Korkunç olay! 5'inci kattan düşen Öykü hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

Playstation 4

Playstation 4

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aracının arkasına çıplak kadın fotoğrafı bastırmıştı! Gözaltına alındı

Aracının arkasına çıplak kadın fotoğrafı bastırmıştı! Gözaltına alındı

Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası! 100 yaşına girdi

Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası!

Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkışan şahıs 10 metreden aşağı böyle düştü

Dehşet anları! Boğazına hortum bağladı, taklalar atarak aşağı düştü

Tarihi yelkenli tekrar Boğaz'dan geçti

Tarihi yelkenli tekrar Boğaz'dan geçti

Çeşme’de görüntülendi! 2 metrelik kemane balığı

Çeşme'de görüntülendi! 2 metrelik dev balık

Kocaeli'de yürek yakan haber! Önce anne, sonra oğlu koronavirüse yenildi

1 Mayıs'ta yürek yakan haber! Önce anne, sonra oğlu koronavirüse yenildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.