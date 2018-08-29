Ayı pençesi öldürmüş

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Arıbahçe köyü yakınlarında kendisine saldıran ayı ile birlikte uçuruma yuvarlanıp yaşamını yitiren Yunus Tosunoğlu'nun (35) otopsi sonucu çıktı. Otopsi raporunda Tosunoğlu'nun, ayInın, kasık bölgesinden kalbe giden ana damarını pençesiyle parçalaması sonucu öldüğü belirtildi. ​Olay, 21 Temmuz günü öğle saatlerinde Yakutiye ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Arıbahçe köyü yakınlarında meydana geldi. Yakınları ve arkadaşlarından oluşan 4 kişiyle birlikte yayladaki hayvanlarını kontrol etmek amacıyla Gülümdere mevkiine giden Yunus Tosunoğlu, dağlık alandan geçerken, ağaçların arasından çıkan ayının saldırısına uğradı. Yunus Tosunoğlu ve ayı uçuruma yuvarlandı. Yanındaki kişiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Karayoluyla ekipler bölgeye ulaşamayınca AFAD ekipleri bölgeye askeri helikopterle götürüldü. AFAD ekibi, Yunus Tosunoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Ayının ise kaçtığı belirlendi. Erzurum Adli Tıp Kurumu'na yapılan otopsinin ardından Yunus Tosunoğlu'nun cenazesi, 22 Temmuz günü köyünde toprağa verildi. Yunus Tosunoğlu'nun otopsi sonucu çıktı. Erzurum Adli Tıp Kurumu'ndan Başsavcılığa gönderilen otopsi raporunda, 3 çocuk babası Yunus Tosunoğlu'nun kasık kısmından ayı pençesiyle darbe aldığına yer veirldi. Otopsi raporuna göre, ayının pençe darbesi ile Yunus Tosunoğlu'nun kasık bölgesinden kalbe giden ana damarının parçaladığı ortaya çıktı. Raporda, Yunus Tosunoğlu'nun yüksekten düşme değil, damar parçalanması sonucu yaşamanı yitirdiği bildirildi.

