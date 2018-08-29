HABER

Ayı pençesi öldürmüş (Tekrar)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 11:26 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Arıbahçe köyü yakınlarında kendisine saldıran ayı ile birlikte uçuruma yuvarlanıp yaşamını yitiren Yunus Tosunoğlu'nun (35) otopsi sonucu çıktı.

Ayı pençesi öldürmüş (Tekrar)

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'un Arıbahçe köyü yakınlarında kendisine saldıran ayı ile birlikte uçuruma yuvarlanıp yaşamını yitiren Yunus Tosunoğlu'nun (35) otopsi sonucu çıktı. Otopsi raporunda Tosunoğlu'nun, ayInın, kasık bölgesinden kalbe giden ana damarını pençesiyle parçalaması sonucu öldüğü belirtildi.
Olay, 21 Haziran günü öğle saatlerinde Yakutiye ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Arıbahçe köyü yakınlarında meydana geldi. Yakınları ve arkadaşlarından oluşan 4 kişiyle birlikte yayladaki hayvanlarını kontrol etmek amacıyla Gülümdere mevkiine giden Yunus Tosunoğlu, dağlık alandan geçerken, ağaçların arasından çıkan ayının saldırısına uğradı. Yunus Tosunoğlu ve ayı uçuruma yuvarlandı. Yanındaki kişiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Karayoluyla ekipler bölgeye ulaşamayınca AFAD ekipleri bölgeye askeri helikopterle götürüldü. AFAD ekibi, Yunus Tosunoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Ayının ise kaçtığı belirlendi.
Erzurum Adli Tıp Kurumu'na yapılan otopsinin ardından Yunus Tosunoğlu'nun cenazesi, 22 Temmuz günü köyünde toprağa verildi.
Yunus Tosunoğlu'nun otopsi sonucu çıktı. Erzurum Adli Tıp Kurumu'ndan Başsavcılığa gönderilen otopsi raporunda, 3 çocuk babası Yunus Tosunoğlu'nun kasık kısmından ayı pençesiyle darbe aldığına yer veirldi. Otopsi raporuna göre, ayının pençe darbesi ile Yunus Tosunoğlu'nun kasık bölgesinden kalbe giden ana damarının parçaladığı ortaya çıktı. Raporda, Yunus Tosunoğlu'nun yüksekten düşme değil, damar parçalanması sonucu yaşamanı yitirdiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Ayı pençesi öldürmüş (Tekrar)Ayı pençesi öldürmüş (Tekrar)Ayı pençesi öldürmüş (Tekrar)Ayı pençesi öldürmüş (Tekrar)

PARTNERSimge'nin bitmeyen tatiliSimge'nin bitmeyen tatili
Balıkesir'de izinsiz kazı yapan iki kişi yakalandıBalıkesir'de izinsiz kazı yapan iki kişi yakalandı
Briket yüklü kamyon devrildi: 3 yaralıBriket yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Röntgen odasında kanlı infaz

Röntgen odasında kanlı infaz

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu

Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu

Erzurum'da kan donduran olay! Duyanlar şok geçirdi, katili ayıymış

Erzurum'da kan donduran olay! Duyanlar şok geçirdi, katili ayıymış

Kadın hırsızı elbise dolabında yakaladı!

Kadın hırsızı elbise dolabında yakaladı!

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

İcra memurları tarafından babasından alınan kız böyle haykırdı: Ben mal mıyım!

İcra memurları tarafından babasından alınan kız böyle haykırdı: Ben mal mıyım!

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.