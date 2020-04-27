HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayı saldırılarına karşı alınan önlemler çare olmadı, tüfekle bekliyorlar

Ayı saldırılarına karşı alınan önlemler çare olmadı, tüfekle bekliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 09:04 | Son Güncelleme

Ordu Mesudiye'de kış uykusundan uyanan ayılar, saldırdıkları arı kovanlarını parçalamaya başladı.1 haftada 200'ün üzerinde kovanın hasar gördüğü ilçede üreticiler, ayı saldırılarına karşı ellerinde tüfekle nöbete başladı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesi Pınarlı Mahallesi’nde kış uykusundan uyanan ayılar, arı kovanlarına dadandı. Arılarını korumak için kovanların bulunduğu alanları elektrik paneli ile çeviren bal üreticilerinin bu önlemi de çare olmadı. Kovanların bulunduğu alana giren ayılar, önce elektrik panellerini ardından arı kovanlarını parçaladı. 1 haftada 200'ün üzerinde kovanın hasar gördüğü ilçede bal üreticileri, ayı saldırılarına karşı tüfekli nöbete başladı. Arıcılar, belirli aralıklarla havaya ateş ederek, ayıların kovanlara yaklaşmasını önlemeye çalışıyor.

‘TÜM SERVETİM GİTTİ’

Yıllardır organik bal ürettiğini anlatan Naci Güler, son zamanlarda ayı saldırıları nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. Güler, "Sokağa çıkma yasağı olunca birkaç gün kovanların yanına gelemedik, bunu fırsat bilen ayılar, kovanlara saldırmış ve tüm balı yemiş. Arılarımın hepsi de telef oldu. Ayılar, bu bölgede 15 gün içerisinde 200 civarında arı kovanını telef etti. Bölgede geçimini arıyla sağlayan tüm arıcılar çaresiziz. Tüm servetimi bu arılara harcadım ama yatırımım telef oldu, gitti. Kendimizce önlem alıyoruz ama fayda etmiyor. Koruyucu tedbirler alıyoruz, amacımız ayıya zarar vermek değil. Silahla gece gündüz nöbet tutmaya başladık. Ayılar korksun ve bölgeden uzaklaşsın, diye havaya ateş ediyoruz. Arı yetiştiricileri olarak zor durumdayız ve yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.

15 yıldır arıcılık yaptığını belirten Yekta Aydoğan ise gece gündüz silahla nöbet tuttuklarını belirterek, “Tüm önlemlerimize rağmen bu saldırılarla baş edemiyoruz. Arı kovanlarının etrafını elektrikli telle çevirdim fakat bu da çare olmadı. Telleri koparıp, yine kovanlara zarar verdiler. 9 arı kovanım paramparça oldu” diye konuştu.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu canlı yayın yaparken sevgilisi çırıl çıplak göründü!Ünlü sunucu canlı yayın yaparken sevgilisi çırıl çıplak göründü!
Bilim Kurulu Üyesi'nden umutlandıran paylaşımBilim Kurulu Üyesi'nden umutlandıran paylaşım
"Çin malı Covid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı "Çin malı Covid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı
1/
Anahtar Kelimeler:
ordu ayı kovan

En Çok Okunan Haberler

Ülkenin basın ofisi bizzat paylaştı! Dünyayı şoka sokan kareler

Ülkenin basın ofisi bizzat paylaştı! Dünyayı şoka sokan kareler

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? Acun'dan flaş açıklama

Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? Acun'dan flaş açıklama

Survivor Aycan Yanaç milli takıma çağrılmayacak

Survivor Aycan Yanaç milli takıma çağrılmayacak

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Bakan Koca'dan Gülüşken ailesi hakkında dikkat çeken açıklama

Bakan Koca'dan Gülüşken ailesi hakkında dikkat çeken açıklama

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Playstation 4

Playstation 4

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

Diğer Haberler
Yasak kalktı! Bayrampaşa sebze ve meyve halinde uzun araç kuyruğu oluştu

Yasak kalktı! Uzun araç kuyrukları oluştu

Nedim Şener'den Zülfü Livaneli ve Gürsel Tekin'e Küba ve Uganda göndermesi

Nedim Şener'den Zülfü Livaneli ve Gürsel Tekin'e gönderme

Adalara giriş-çıkışlara kısıtlama getirildi! Vapur seferleri kontrollü olarak yapılmaya başlandı

Adalar vapur seferleri kontrollü olarak başladı

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da bu sabah!

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da bu sabah!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi'nden umutlandıran paylaşım

Bilim Kurulu Üyesi'nden umutlandıran paylaşım

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak? 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gündemde

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.