Ayı saldırılarına karşı minareden anonslu uyarı

Aleyna KESKİN- Emre KOLTUK/ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)-TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde son günlerde artan ayı saldırıları vatandaşları tedirgin etti. Mahalleye inen ayılar, arı kovanlarına, büyük ve küçükbaş hayvanlara saldırırken, tarım ürünlerine zarar veriyor. Ayı saldırılarına karşı köy camisinin hoparlöründen uyarı anonsları yapılarak önlem alınıyor. Uyarı anonslarında çocukların tek başlarına bırakılmaması istenirken, yöre sakinlerinin dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı da yapılıyor. Mahalle sakini Ali Komut, "Para cezası var diye ayılara zarar vermiyoruz. Biz sürümüzün hepsini satsak cezayı karşılayamıyoruz. Ayıların şu ana kadar çocuklara saldırmaması tesellimiz" dedi.

Doğu Karadeniz'de, bazı illerde yapılan yaban hayatı envanter çalışması sırasında sayılarında önceki yıllara oranla artış olduğu belirlenen ayılar, tehlike oluşturmaya başladı. Yerleşim yerlerine inen, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarına, arı kovanları ve tarım ürünlerine zarar veren ayılar, bölge halkını da tedirgin ediyor. Geçtiğimiz günlerde Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Gökçeköy Mahallesi'nde köy merasında otlatılan Ali Komut'a ait büyükbaş sürüsüne saldıran ve 2 hayvanının telef olmasına neden olan ayılar, yöre sakinlerine de korku dolu anlar yaşatıyor.

AYININ AVLANMASININ CEZASI 15 BİN TL

Avlanması halinde 15 bin TL para cezası uygulanan, popülasyonu gittikçe artan ayılar ve saldırılarına karşı mahalle muhtarlığı harekete geçip, cami hoparlörlerinden uyarı anonsları yaptırmaya başladı. Uyarı anonslarında, çocukların tek başlarına bırakılmaması istenirken, yöre sakinlerinin dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında da bulunuluyor. Camiden 'Artan ayı saldırılarından dolayı ormanlara tek başınıza gitmeyiniz, çoluk çocuğunuzu tek başlarına ormanlara salmayınız' diye uyarı anonsları yapılan mahallede, yöre sakinleri korku ve endişelendiklerini belirtti, sorunlarının giderilmesi için de yetkililerden yardım istedi.

'İNSANLARA SALDIRMAYA BAŞLADI'

Sürüsüne saldıran ayıların hayvanlarını telef ettiğini belirten yöre sakini Ali Komut, "Ayılar, gündüz vakti merada otlayan sürümüze denk geldi ve sığırlarımıza saldırdı. Ben çok memnun oldum en azından çoluk çocuğa saldırmadı. Ayılara devlet sahip çıkıyor. Bu sene ormana korkudan kimse girmedi. Araba yollarının ve yerleşim yerlerinin kıyılarında dolaşıyoruz. Ayılar, her yıl evlerimizin kapılarını kırıyor. Yetkililer artık buna çare bulsun, ayılar artık insanlara saldırmaya başladı. Daha önce de ayı burada bir arkadaşımıza saldırdı. 'Para cezası var diye' ayılara zarar veremiyoruz. Biz sürümüzün hepsini satsak da para cezasını karşılayamıyoruz" dedi.

'DEVLET BUNLARA BİR ÇARE BULSUN'

Ayı saldırılarının her geçen gün arttığını kaydeden Maksut Çolak da, insanların tedirginlik yaşadıklarını söyledi. Çolak, "Ayılar artık bize saldırmaya başladı. Devlet bunlara bir çare bulsun. Ayılar sürekli geliyorlar. Burada insanlar çok tedirgin. Geçen gün peteklerime geldiler. Torunlarımız çok korkuyor. Sürümüzü çobansız dışarı çıkaramıyoruz. Normalde bırakırdık meraya otlardı bizde tarlalarda işimizi hallederdik. Malımızı gözümüzden ayıramaz olduk" diye konuştu.

'CAMİLERDEN ANONS ETTİRİYORUZ'

Gökçeköy Mahallesi muhtarı Turan Köse, ise av yasağının onları çaresiz bıraktığını belirterek, camilerden anons ettirip önlem aldıklarını anlattı. Köse, "Köyümüzde ayı saldırısı var. Burası orman köyüdür. Ayılar sadece hayvanlarımıza değil yaylalarımızdaki evlerimize de saldırıyor. Bütün kapıları açıyor. Av yasağı olduğu için ayılara dokunamıyoruz. Burada insanlar hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Birçok kişinin sürüsüne ayılar saldırdı. Camilerden anons ettiriyoruz insanlar dikkatli olsun diye. Köyümüzde ayı var diye burayı terk edecek değiliz" diyerek yetkililerden yardım istedi.

'KİLİT ÜSTÜNE KİLİT VURDUK'

Ayıların kapıları kırdığını dile getiren Halime Küçük, "Evde yatarken bile 'içeri ayı girer' diye korkudan uyuyamıyoruz. Kilit üstüne kilit vurduk. İneklerimizi yedi ayılar. Çocuklarımız korkuyor. Ayı nereden çıkacak belli değil. Tarlada tek başımıza duramıyoruz" dedi.

Fatma Güler ise, "Burada sürekli ayı ile karşılaşıyoruz. Allah ayıya rast getirmesin adamı. Buralarda gündüz dolaşabiliyoruz ama akşamları buradan geçmek mümkün değil. Hele hava bozuk ve sis olduğunda buralar zindana dönüyor" şeklinde konuştu.

'AYI ÖLÜMLERİNDE İLK SIRADAYIZ'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya ise, ayıların bölgede popülasyonunun arttığını kaydederek şöyle dedi: "Eskiden olduğundan daha fazla ayı var doğada. Bunu arazide yaptığımız her çalışmada görüyoruz. Ayıların devlet eli ile avlattırılması lazım. Ayılar Türkiye'de dokunulmazlık kazandı. Artık ormanların yanı sıra köyleri de ele geçirdiler. Hatta ilçelere de inmeye başladılar. 2009 yılından bu yana yapılan tespitlerde doğrudan ayı saldırısı ile 21 tane vatandaşımız hayatını kaybetti, 100 vatandaşımız ise ağır yaralanarak sakat kaldı. Dünyaya bakıldığı zaman ayı ölümlerinde ilk sırayı alıyoruz. Devlet vatandaşını arazide dağda sahipsizlik hissiyatı ile baş başa bırakmaması gerekiyor. Vatandaş önlemini alsa da ciddi bir şekilde ayı saldırıları ile karşı karşıya"