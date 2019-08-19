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Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 19:58 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir çoban, ayı saldırısıyla yaralandı.Olay, Çukurtepe köyü Herdo Deresi mevkisinde meydana geldi.

Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir çoban, ayı saldırısıyla yaralandı.
Olay, Çukurtepe köyü Herdo Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu çoban Zıya Ubeydullah (28), su içtiği sırada bir ayının saldırısına uğradı. Kısa bİr süre ayı ile boğuşan çoban, yaralı halde bölgeden uzaklaşmayı başardı. Bacağından yaralanan çoban, bir vatandaş tarafından otomobile Karlıova Devlet Hastanesine getirildi. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilen çoban, tedavi altına alındı.

Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı

Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı

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