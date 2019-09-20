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Ayı saldırısına uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 17:25 | Son Güncelleme

Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Ulubay Mahallesi’nde ayı bir aileye saldırdı.

Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Ulubay Mahallesi’nde ayı bir aileye saldırdı. Ayının saldırısı sonrası ağır yaralanan Mustafa Öneş hayatını kaybederken Ayşe-Murat Yıldız çifti ağır yaralandı.
Uzundere ilçesine bağlı Ulubay Mahallesi’nde sabah kahvaltısı için evinin bahçesine çıkan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Öneş arkasından gelen ayının saldırısına uğradı. Öneş’in çığlıkları üzerine evden çıkan eşi Gülsün Öneş bağırarak komşularından yardım istedi.
Yaşlı adamı bırakıp kaçan ayı bölgedeki ceviz toplamaya giden Ayşe-Murat Yıldız çiftine saldırdı. Ayı, Murat Yıldız’ı tek pençe darbesi ile altına aldı. Bu sırada Ayşe Yıldız ayıya taşla vurmaya başladı. Ayı genç kadının sağ kolundan ısırıp kaçtı.
Yaralılardan Mustafa Öneş, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servine kaldırıldı. Ağır yaralanan Öneş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acil servis önünde eşini bekleyen Gülsün Öneş, "Kahvaltı yapacaktım. Eşim bahçeye çıktı. Bende mutfaktan bir şeyler getirecektim. Bağırtılar üzerine dışarı çıktım. Ayının eşime saldırdığını görünce bağırıp komşulardan yardım istedim. Ayı eşimi bırakıp kaçmaya başladı" diye konuştu.
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Ayşe (45)-Murat Yıldız (47) çifti ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisine sevk edildi.
Ayının sağ kolundan ısırdığı 45 yaşındaki Ayşe Yıldız, "Eşimle ceviz toplamaya gidiyorduk. Ben önde eşim arkadan geliyordu. Ayı ona saldırdı, altına aldı parçalıyordu. Ben de ayıyı tutup çektim. Baktım olmuyor taşla vurmaya başladım. Eşimi bırakıp kolumdan ısırarak gitti" dedi.

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