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Ayı saldırısına uğrayıp, helikopterle alınan dağcının sağlık durumu iyi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 18:29 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, ayı saldırısında yaralanan dağcı Serhan Poçan, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınarak hastaneye götürüldü.

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, ayı saldırısında yaralanan dağcı Serhan Poçan, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınarak hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Poçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Ovacık ilçesinde meydana geldi. Orta Doğu Arama- Kurtarma, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (ORDOS) üyesi 4 kişilik profesyonel dağcı grubu, Kepir Sırtları bölgesinde tırmanış yaptıkları sırada ayının saldırısına uğradı. Saldırıda Serhan Poçan, aldığı darbenin etkisiyle kayalık bölgeden düşerek sağ ayağından yaralandı. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2 kobra, 1 de sikorsky tipi 3 helikopter sevk edildi. Güvenlik güçleri ve sağlık görevlerinin girişimiyle helikoptere alınan Poçan, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Poçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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