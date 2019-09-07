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Ayı saldırısında bacağı kırıldı, köpekleri ölümden kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 17:31 | Son Güncelleme

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, hayvanlarını otlatan Hüseyin Çelik (54), ayının saldırısına uğradı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, hayvanlarını otlatan Hüseyin Çelik (54), ayının saldırısına uğradı. Köpeklerinin sayesinde saldırıdan sağ bacağı kırık olarak kurtulan Çelik, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Safranbolu’ya bağlı Nebioğlu köyü Cebeci mahallesi ormanlık alanında meydana geldi. Hayvanlarını otlamaları için çayıra bırakan Hüseyin Çelik, bir anda ayının saldırısına uğradı. Ayı, Çelik’in sağ bacağını ısırarak kırdı. Çelik’in köpekleri de ayıya saldırdı. Ayı, bir süre sonra köpeklerden kaçarak gözlerden kayboldu. Sağ bacağı kırıldığı için yürüyemeyen Çelik, arkadaşı Mustafa Akyüz’ü cep telefonuyla arayarak yardım istedi. Akyüz, sağlık ekiplerine durumu bildirirken, sırtına aldığı arkadaşını traktöre kadar taşıdı. Çelik, traktörle yolda bekleyen ambulansa götürüldü. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kaldırılan Çelik’in sağ bacağına dikiş atılarak alçıya alındı. Çelik, daha sonra tedavisinin devamı için servise alındı.

Hüseyin Çelik,’’Hayvanlarımı çayıra saldım. Dönüşte köpekler havlamaya başladı. Dar yolda ayı bacağımdan ısırdı. Silkeleyince bacağımı kırdı. Köpekler arkasından sıkıştırınca bıraktı gitti. Köpekler müdahale etmese parçalayacaktı. Sonra kestiğim lastikle bacağımı bağladım. Dizimle yürüye yürüye geldim. Arkadaşımı aradım. Traktörle gelip beni aldı.’’dedi.

Arkadaşına yardımcı olan Mustafa Akyüz (64) ise,’’Beni telefonla arayıp bacağımı ayı ısırdı. Çabuk gel"dedi. İple bacağını sardım. Sırtıma yüklenip traktörün gelebileceğe yere kadar çıkardım’’ diye konuştu.

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