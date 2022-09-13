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  4. Ayı saldırısında eli yaralanan çoban: Çok boğuştuk, elimle vurdum gitti

Ayı saldırısında eli yaralanan çoban: Çok boğuştuk, elimle vurdum gitti

13.09.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da hayvanlarını otlatırken ayı saldırısına uğrayan çoban hastanede tedavi altına alınırken yaşadıklarını anlattı. Emrah Aksoy, ''Önce ayının sesini duydum. Kaçmaya çalıştım. Kaçarken beni yakaladı. Bir süre boğuştuktan sonra elimi ısırdı. Ben de birkaç kez ayıya elimle vurdum. Beni bırakıp, geri döndü sonra ailemi aradım, hastaneye geldik” dedi.

Ayı saldırısında eli yaralanan çoban: Çok boğuştuk, elimle vurdum gitti

Olay, Giresun'da ilçeye bağlı Yenice beldesinin mezrasında meydana geldi. Çoban Emrah Aksoy, öğle yemeği sonrası geldiği alanda yerinde olmadığını fark ettiği büyükbaşlarını çevrede aramaya başladı. Yazıcılar bölgesine geçip, buradan da dereye inen Aksoy, hayvanlarını bulduğu sırada ayı saldırısına uğradı. Boğuştuğu çobanın sağ elini ısıran ayı, bir süre sonra gözden kayboldu. Eli kanlar içinde kalan Aksoy da babası Seyfullah Aksoy tarafından Şiran Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Eli sargıya alınan Aksoy, buradan Kelkit Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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‘BOĞUŞTUKTAN SONRA ELİMİ ISIRDI’

Hastanede tedavisi süren Emrah Aksoy, "İnekler otluyordu. Geldiğimde ineklerin olmadığını fark ettim. İneklerin gitme ihtimali üzerine Yazıcılar bölgesine geçtim, dereye indim. Önce ayının sesini duydum. Kaçmaya çalıştım. Kaçarken beni yakaladı. Bir süre boğuştuktan sonra elimi ısırdı. Ben de birkaç kez ayıya elimle vurdum. Beni bırakıp, geri döndü sonra ailemi aradım, hastaneye geldik” dedi.

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(DHA)

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Giresun
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