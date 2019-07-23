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Ayı saldırısında ölen köylü toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 16:02 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, mantar toplamak için gittiği ormanda ayının saldırısı sonucu hayatını kaybeden Sefer Arslan (57), toprağa verildi.

Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, mantar toplamak için gittiği ormanda ayının saldırısı sonucu hayatını kaybeden Sefer Arslan (57), toprağa verildi. Olay, dün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Yazıcık köyünde meydana geldi. Mantar toplamak için yeğeni Aydemir Arslan'la (22) ormanlık alana giden Sefer Arslan, ayı saldırısına uğradı. Aydemir Arslan ise ayının saldırısından son anda kurtulup, köylülerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aydemir Arslan'ın gösterdiği yere giden ekipler, Sefer Arslan'ın cansız bedenini buldu. İncelemenin ardından Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sefer Arslan'ın cesedi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Sefer Arslan için Yazıcık köyü camiinde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Emekli olduktan sonra köyde esnaflık yapan evli ve 3 çocuk babası Arslan, cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Köy muhtarı Ramazan Tabak, köylüler olarak çok üzgün olduklarını ifade edip, "Köyümüzde vahim bir olay gerçekleşti. Sefer Arslan ve Aydemir Arslan, ormanda dolaşırken ayıyla karşılaşıyorlar. Ayı Sefer Arslan'a saldırıyor ve öldürüyor. Hepimiz üzgünüz. Köyümüzde bugüne kadar öyle bir olay olmamıştı. Ayı görülüyordu ama ilk defa saldırı oldu. Üzgünüz hepimiz. Yanındaki arkadaş köye haber veriyor. Onun sayesinde gittik oraya. Aydemir ayı var diye uyarmış. O sırada ayı saldırıyor Sefer Arslan'ı parçalıyor" dedi.

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