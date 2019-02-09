Ayı saldırısından son anda kurtulan 2 avcı, inde sürprizle karşılaştı

Kentin dağlık kesiminde av köpekleriyle birlikte domuz avına çıkan 2 kişi, karla kaplı arazide üzeri çalılarla kaplı alanı fark etti. Avcılar yaklaştığı sırada, çalıların altındaki inden bir anda ayı çıktı. Büyük korku yaşayan avcılar, üzerlerine gelen ayıdan hızla koşarak kurtuldu. Bir süre sonra ayı bölgeden uzaklaştı.

Bu anlar ise avcılardan biri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.