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Ayı saldırısından son anda kurtuldular, inde yavru sürpriziyle karşılaştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 13:30 | Son Güncelleme

BURSA'da domuz avına çıkan 2 kişi, ayı saldırısından son anda kurtuldu.

Ayı saldırısından son anda kurtuldular, inde yavru sürpriziyle karşılaştılar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'da domuz avına çıkan 2 kişi, ayı saldırısından son anda kurtuldu. Bir süre sonra ine yaklaşan avcılar, yeni doğmuş 3 yavru ayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kentin dağlık kesiminde av köpekleriyle birlikte domuz avına çıkan 2 kişi, karla kaplı arazide üzeri çalılarla kaplı alanı fark etti. Avcılar yaklaştığı sırada, çalıların altındaki inden bir anda ayı çıktı. Büyük korku yaşayan avcılar, üzerlerine gelen ayıdan hızla koşarak kurtuldu. Bir süre sonra ayı bölgeden uzaklaştı.
Olayın şokunu atlatan avcılar, tekrar ine yaklaşınca minik sürprizle karşılaştı. İnde yeni doğmuş 3 yavru ayı gören avcılar büyük şaşkınlık yaşadı. Yavruları kısa süre seven avcılar, daha sonra inden uzaklaştı. Bu anlar ise avcılardan biri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ilgi çekti.

FOTOĞRAFLI

Ayı saldırısından son anda kurtuldular, inde yavru sürpriziyle karşılaştılarAyı saldırısından son anda kurtuldular, inde yavru sürpriziyle karşılaştılarAyı saldırısından son anda kurtuldular, inde yavru sürpriziyle karşılaştılarAyı saldırısından son anda kurtuldular, inde yavru sürpriziyle karşılaştılar

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