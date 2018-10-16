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Ayı zannettiği komşusunu öldüren sanığa, 3 yıl 4 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 16:59 | Son Güncelleme

 KASTAMONU'da arılarını korumak isterken ayı zannettiği komşusunu av tüfeğiyle vurarak ölümüne neden olan Eray A.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da arılarını korumak isterken ayı zannettiği komşusunu av tüfeğiyle vurarak ölümüne neden olan Eray A. (18), 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Daday ilçesine bağlı Karamuk köyünde 2016 yılının Temmuz ayında meydana geldi. Arılarını ayı saldırısından korumak için kurduğu alarmın çalması sonrası evinden av tüfeğiyle çıkan Eray A., sesin geldiği çalılıklara doğru 5-6 el ateş etti. Bu sırada tarlasından dönen Mehmet Köse (64) saçmaları isabet etmesi ile yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan Eray A., tutuksuz yargılanmak üzere hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan dava açıldı.
Sanık Eray A., "Arı kovanlarını korumak için ateş ettim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Aramızda bir husumet yoktu. Böyleyken neden birisini öldüreyim. Ayı zannedip ateş ettim. İyi bir insandı kendisi, bilerek ve isteyerek öldürmek gibi kastım olamaz. Mahkemenin vereceği her karara saygı duyuyorum" dedi. Sanık ve tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan sanık Eray A.'ya 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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