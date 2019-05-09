HABER

Ayık: İstanbul seçiminin iç pazardaki turizm hareketine mutlaka etkisi olacaktır

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 11:53 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "İstanbul seçimlerinin tarihinin belli olmasıyla birlikte bunun iç pazar trafiğine, iç pazardaki turizm hareketine mutlaka bir etkisi olacaktır" dedi.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "İstanbul seçimlerinin tarihinin belli olmasıyla birlikte bunun iç pazar trafiğine, iç pazardaki turizm hareketine mutlaka bir etkisi olacaktır" dedi.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iç pazara etkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Ayık, "Tabii İstanbul seçimlerinin tarihinin belli olmasıyla birlikte bunun iç pazar trafiğine, iç pazardaki turizm hareketine mutlaka bir etkisi olacaktır. Çünkü Türkiye seçimlere katılım oranı en yüksek olan ülkelerden biri. Vatandaşlarımız bu konuda son derece duyarlı. Dolayısıyla da 23 Haziran'a denk gelen daha önceden yapılmış olan rezervasyonlar olsun, bugünden itibaren yapılması düşünülen bütün rezervasyonlarda değişiklikler söz konusu" dedi.

'İPTALLERDE RAKAM NETLEŞMEDİ'

Şu ana kadar rezervasyon iptali ya da rezervasyon tarihlerinin değişimiyle ilgili rakamlarda netleşme olmadığını vurgulayan Osman Ayık, "Kayıtlarımızda gözükmüyor ama bizim beklentimiz yerli misafirlerimizin büyük bölümü, 23 Haziran'a denk gelen tarihteki önceden yapılmış rezervasyonlarını mutlaka iptal ettirecekler. Düşündüklerini yapmayacaklar veya yapılmış olan rezervasyonlarını ileri bir tarihe doğru öteleyecekler diye beklenti içerisindeyiz" diye konuştu.

'DEĞİŞİKLİKLERİ MUTLAKA YAPTIRMALARI LAZIM'

Seçim nedeniyle tatil planlarını değiştirecek tatilcilere de uyarıda bulunan Osman Ayık, şöyle dedi:

"İç pazarda seyahat edecek misafirlerimize kanunun onlara verdiği birtakım haklar var. Rezervasyonlarını doğrudan otele yaptırdılarsa otele müracaat etmeleri, bir seyahat acentesi üzerinden paket tur satın aldılarsa, özel bir sözleşmeleri yoksa mutlaka seyahat acentelerine müracaat ederek son bir aya kalmadan rezervasyonlarındaki yapmak istedikleri değişiklikleri mutlaka yaptırmaları lazım. Bunu yaptırdıkları takdirde hiçbir kesintiye maruz kalmayacaklar. Kaldı ki biz işletmelerimiz olarak Türkiye Otelciler Federasyonu'na bağlı tüm konaklama tesisleri, misafirlerimize bu konuda her türlü kolaylığı gösterecek ama burada birazcık hızlı hareket etmek gerekiyor."

'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı 'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı
Rize Valisi'nden kaçak yapı tepkisiRize Valisi'nden kaçak yapı tepkisi
11 yıldır 'askıda ekmek' uygulamasını sürdürüyor11 yıldır 'askıda ekmek' uygulamasını sürdürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Yaya uygulamasında gül uzatılan kadın sürücü şoke oldu

Yaya yolunda şaşırtan anlar!

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Teröristlerin dağa eleman kazandırma şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Teröristlerin şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.