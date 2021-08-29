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Ayılar her şeyden habersiz böyle görüntülendi

29.08.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden yaz sıcağında susuz kalan yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak üzere ülke genelinde belirlenen alanlara su yalakları yerleştirdi. Yalaklarda serinleyip su içen vaşak, ayı, yaban keçisi ve domuzlar fotokapana yansıdı.

Ayılar her şeyden habersiz böyle görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden yaz sıcağında susuz kalan yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için faaliyetlerini sürdürüyor. Soğuk kış günlerinde yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışmaları yapan DKMP Genel Müdürlüğü, sıcak geçen yaz günlerinde de yaban hayvanlarının susuz kalmaması için büyük bir gayret gösteriyor. Ülkenin birçok yerinde bu tür faaliyetleri gerçekleştiren DKMP Genel Müdürlüğü, yaban hayvanlarının yoğun olduğu ve su sıkıntısı yaşanabilecek alanlarda su yalakları ve bazı alanlarda da bu yalakları besleyen tankerlerle yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyor.

YAVRU VAŞAK VE AYILAR, ÖNCE SU İÇTİ SONRA SERİNLEDİ

Oluşturulan su yalaklarını fotokapan ile izleyen genel müdürlük böylece yaptıkları çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığını da tespit ediyor. Ülke genelinde elde edilen görüntülerde birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek amacıyla bu alanları kullandığı görülüyor. Özellikle bozayı, yaban keçisi, vaşak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik gibi türlerin yalaklaların bulunduğu alana gelerek su içmesi fotokapan görüntülerine yansıdı. Görüntülerde koruma altında bulunan anne vaşak, ayı ve yavruları da dahil birçok yaban hayvanı su içerek yalaklarda serinliyor. Yavru ayılar ile yavru vaşakların su içtikten sonra adeta yalakların içinde duş alıp oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Ayrıca son günlerde yaşanan orman yangınlarının meydana geldiği alanlarda yangından etkilenen yaban hayvanları için de hızlı şekilde su yalakları oluşturuldu. Bu alanlarda yaban hayatı için yemleme çalışmalarına da ağırlık verildi.

Kaynak: DHA

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