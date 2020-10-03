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Ayılar, koyunların yarısını pençeleriyle öldürmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 13:46 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ahıra giren ayıların telef ettiği 70 hayvandan yarısının pençe darbeleriyle öldüğü belirtilirken, mal sahibi de destek istedi.

Ayılar, koyunların yarısını pençeleriyle öldürmüş

Olay, Pülümür ilçesine bağlı Göneli köyünde meydana geldi. Besici Özkan Özdemir’in ahırına çatıdan giren ayılar, 70 küçükbaş hayvanı telef etti. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nden köye giden ekipler olaya ilişkin tutanak tutarken, besici Özdemir, geçimini sağladığı hayvanların telef olmasından ötürü zorda kaldığını belirterek zararının giderilmesi talebinde bulundu.

15 yıla yakın bir süredir hayvancılıkla uğraştığını aktaran Özdemir, “2 yıldır da bu köydeyim. Burada ayı çok. Üç gün boyunca nöbet tuttum. Ancak ayı vurmanın cezası olduğu için bir şey yapamadım. Ayı ahırın tepesinden girerek 70 hayvanımı telef etti. Zararımın karşılanmasını bekliyorum. Eğer ben ayıya zarar verseydim bana ceza verilecekti.” dedi.

Normalde gece saatlerine kadar kadar nöbet tuttuğunu aktaran Özdemir, “Ancak gündüz çalıştığım için sonrasında dinlenmek zorundayım. Sabah geldiğimde 70 tane hayvanımın yarısının boğularak yarısının pençeyle öldürüldüğünü gördüm. Yetkililerden zararımın giderilmesini istiyorum” diye konuştu.

(İHA)

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