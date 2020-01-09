Ayılara yem vermeye giden ekip Nemrut Dağı’nda mahsur kaldı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı’nda 2 yavru ayıya yem vermeye giden ve paletli araçları arıza yapması sonucu mahsur kalan görevlileri kurtarmak için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Dağı’nda 2 yavru ayıya yem vermeye giden 5 kişiden oluşan ekibin paletli araçları arıza yapınca ekip dağda mahsur kaldı. Durumu bildirmeleri üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

