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  4. Ayılara yem vermeye giden ekip Nemrut Dağı’nda mahsur kaldı

Ayılara yem vermeye giden ekip Nemrut Dağı’nda mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 19:38 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı’nda 2 yavru ayıya yem vermeye giden ve paletli araçları arıza yapması sonucu mahsur kalan görevlileri kurtarmak için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Dağı’nda 2 yavru ayıya yem vermeye giden 5 kişiden oluşan ekibin paletli araçları arıza yapınca ekip dağda mahsur kaldı.

Ayılara yem vermeye giden ekip Nemrut Dağı’nda mahsur kaldı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı’nda 2 yavru ayıya yem vermeye giden ve paletli araçları arıza yapması sonucu mahsur kalan görevlileri kurtarmak için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Dağı’nda 2 yavru ayıya yem vermeye giden 5 kişiden oluşan ekibin paletli araçları arıza yapınca ekip dağda mahsur kaldı. Durumu bildirmeleri üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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