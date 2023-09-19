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Ayıların tatlı ziyafeti! Minibüse girip hiç kimseye aldırış etmeden...

19.09.2023 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Alaska eyaletindeki iki ayı, askeri üsteki bir mağazaya teslimat yapan minibüse girerek içerideki donutları yedi. Ayıları fark eden şoför onları kovalamaya çalışsa da ayılar hiç aldırış etmeden donut ziyafetlerine devam etti.

Ayıların tatlı ziyafeti! Minibüse girip hiç kimseye aldırış etmeden...

Mağaza Müdürü Shelly Deano, teslimat için duran minibüs şoförünün, genelde aracın kapılarını açık bıraktığını, bu sırada iki ayının içeriye girip 20 dakika boyunca donutları ve diğer hamur işlerini yediğini söyledi.

HİÇ ALDIRIŞ ETMEDİLER

Ayıların etraftaki tepkilere kayıtsız kaldığını belirten Deano, "Minibüse vurmama rağmen hareket etmiyorlardı. Paketleri açtıklarını görebiliyordum." dedi.

Deano, tatlıları yiyen ayıların, mağaza ve civardaki benzin istasyonunda dolaştıktan sonra ormana döndüğünü dile getirdi.

Askeri üste ve mağaza çevresinde ayı görmenin alışıldık bir durum olduğunu anlatan Deano, ama daha önce böyle bir olayın yaşanmadığını ifade etti. (AA)

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Alaska donut abd

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