Ayini kesip papazı yaka paça götürdüler

Polonya'nın Poznan kentinde kısa süre önce Salezyen tarikatından ihraç edilen Michal Woznicki isimli papaz, boşaltmamakta direndiği papaz evinde yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemlerine uygun şekilde ayin yapmadığı gerekçesiyle tarikatın diğer üyeleri tarafından polise ihbar edildi.

Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, bir oda büyüklüğündeki şapelde papaz Woznicki'yi iki yardımcısıyla birlikte ayin yaparken buldu. Papaz ve yardımcılarının maskesiz olduğunu belirleyen ekipler, ayine katılan diğer 7 kişinin de maskelerinin bulunmadığını ve sosyal mesafe kuralının gözetilmediğini tespit etti.

Polis, ayine katılan kişilere kimlik kontrolü yaparken, papaz ve yardımcıları ise polise kimlik göstermeyi reddetti. Polis, sosyal mesafenin korunmadığı, maskesiz biçimde gerçekleştirilen ayinin kurallara aykırı olduğunu hatırlatıp papaz ve yardımcılarından tekrar kimliklerini ibraz etmesini istedi.

PAPAZ VE İKİ YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI

Papaz ve yardımcıları ise polisin talebini umursamadan ayini sürdürdü. Bunun üzerine polis ekipleri, papaz ve iki yardımcısını gözaltına aldı. Ayine katılanların itirazları arasında gözaltına alınan papaz ve iki yardımcısı, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Papazın iki polisin kolları arasında sürüklenerek gözaltına alındığı anlar cemaatten bir kişi tarafından kaydedildi.



