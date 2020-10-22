HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ayini kesip papazı yaka paça götürdüler

Ayini kesip papazı yaka paça götürdüler

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2020 10:38 | Son Güncelleme

Polonya'da polis, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemlerine uyulmadığı gerekçesiyle ayini kesip papazı ve iki yardımcısını gözaltına aldı.

Polonya'nın Poznan kentinde kısa süre önce Salezyen tarikatından ihraç edilen Michal Woznicki isimli papaz, boşaltmamakta direndiği papaz evinde yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemlerine uygun şekilde ayin yapmadığı gerekçesiyle tarikatın diğer üyeleri tarafından polise ihbar edildi.

Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, bir oda büyüklüğündeki şapelde papaz Woznicki'yi iki yardımcısıyla birlikte ayin yaparken buldu. Papaz ve yardımcılarının maskesiz olduğunu belirleyen ekipler, ayine katılan diğer 7 kişinin de maskelerinin bulunmadığını ve sosyal mesafe kuralının gözetilmediğini tespit etti.

Polis, ayine katılan kişilere kimlik kontrolü yaparken, papaz ve yardımcıları ise polise kimlik göstermeyi reddetti. Polis, sosyal mesafenin korunmadığı, maskesiz biçimde gerçekleştirilen ayinin kurallara aykırı olduğunu hatırlatıp papaz ve yardımcılarından tekrar kimliklerini ibraz etmesini istedi.

PAPAZ VE İKİ YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI

Papaz ve yardımcıları ise polisin talebini umursamadan ayini sürdürdü. Bunun üzerine polis ekipleri, papaz ve iki yardımcısını gözaltına aldı. Ayine katılanların itirazları arasında gözaltına alınan papaz ve iki yardımcısı, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Papazın iki polisin kolları arasında sürüklenerek gözaltına alındığı anlar cemaatten bir kişi tarafından kaydedildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
Ülkede mali suçlarla ilgili af ilan edildiÜlkede mali suçlarla ilgili af ilan edildi
İşte MasterChef sarımsaklı köfte tarifi..İşte MasterChef sarımsaklı köfte tarifi..
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Komşusuna yaptıkları kan dondurdu!
Komşusuna yaptıkları kan dondurdu!
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Diğer Haberler
Ermenistan askerleri Zengilan’da camiyi ahıra çevirdi!
Ermenistan askerleri Zengilan’da camiyi ahıra çevirdi!
Gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek annesi tarafından terk edildi
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
Kırgızistan'da mali suçlarla ilgili af ilan edildi
Ülkede mali suçlarla ilgili af ilan edildi
Japon araştırmacılar maskelerin koruyuculuğunu kanıtladı
Japon araştırmacılar maskelerin koruyuculuğunu kanıtladı
Kimler koronavirüsü daha uzun süre geçirme riski altında?
Kimler koronavirüsü daha uzun süre geçirme riski altında?
Arkadaki aynayı unutunca önce rezil oldu... Gerçek çok başka çıktı
Arkadaki aynayı unutunca önce rezil oldu... Gerçek çok başka çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.