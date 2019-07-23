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Ayının parçaladığı talihsiz adam toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 14:52 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bir yakınıyla mantar toplamak için gittiği ormanda karşılaştığı ayının saldırısı sonrası yaşamını yitiren 52 yaşındaki Sefer Arslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Devrek ilçesine bağlı Yazıcık köyünde yaşayan 52 yaşındaki Sefer Arslan, yakını Aydemir Arslan ile birlikte mantar toplamak için ormanlık araziye çıktı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bir yakınıyla mantar toplamak için gittiği ormanda karşılaştığı ayının saldırısı sonrası yaşamını yitiren 52 yaşındaki Sefer Arslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Devrek ilçesine bağlı Yazıcık köyünde yaşayan 52 yaşındaki Sefer Arslan, yakını Aydemir Arslan ile birlikte mantar toplamak için ormanlık araziye çıktı. Ormanda mantar toplayan ikilinin karşısına ayı çıktı. Sefer Arslan ayının saldırısına uğrarken Aydemir Arslan da olay yerinden hızlıca kaçarak köylüye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen köylü ve jandarma Sefer Arslan’ın cansız bedeni ile karşılaştı.
Yapılan otopsinin ardından iki çocuk babası ve köyünde esnaflık yaptığı öğrenilen Sefer Arslan’ın cenazesi evinin önüne getirildi. Burada yapılan duaların ardından Yazıcık Köyü Camii’ne getirildi. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazını mütakiben Sefer Arslan’ın cenazesi toprağa verildi. Yaşadığı şoku atlatamayan Aydemir Arslan ise cenazede güçlükle ayakta durabildi.
Gazetecilere olayı anlatan Yazıcık Köyü Muhtarı Ramazan Tabak "Dün köyümüzde vahim bir olay gerçekleşti. Köyümüz sakinlerinden Sefer Arslan ve Aydemir Arslan ormanda dolaşırken bir ayı ile karşılaşıyorlar. Ayı Sefer Arslan’a saldırıyor. Sefer Arslan’ı öldürüyor. Şu anda cenaze namazını kılacağız. Hepimiz üzgünüz. Köyümüzde bu güne kadar böyle bir olay olmamıştı. Ayı görünüyordu ama ilk defa saldırdığını duyduk. Hepimiz üzgünüz. Yanındaki arkadaş köye haber veriyor. Onun sayesinde gidip bulunuyor. Sefer, Aydemir’e ’Ayı var’ diye bağırmış. Olay yerine gittiğimizde vefat etmişti" diye konuştu.

Ayının parçaladığı talihsiz adam toprağa verildi

Ayının parçaladığı talihsiz adam toprağa verildi

Ayının parçaladığı talihsiz adam toprağa verildi

Ayının parçaladığı talihsiz adam toprağa verildi

Ayının parçaladığı talihsiz adam toprağa verildi

Ayının parçaladığı talihsiz adam toprağa verildi

Ayının parçaladığı talihsiz adam toprağa verildi

Ayının parçaladığı talihsiz adam toprağa verildi

Ayının parçaladığı talihsiz adam toprağa verildi

Ayının parçaladığı talihsiz adam toprağa verildi

Ayının parçaladığı talihsiz adam toprağa verildi

Ayının parçaladığı talihsiz adam toprağa verildi

Ayının parçaladığı talihsiz adam toprağa verildi
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