Ayıyla 10 dakika boğuştu, hayatını köpekler kurtardı: İnsanlar korkuyor

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Hacılı köyünde 15 Kasım günü meydana gelen olay şöyle gelişti; Çiftçi Fatih Çoştur, hafta sonu gezmek çin gittiği kırsal alanda, ormandan çıkan ayının saldırısına uğradı. Çevredek çoban köpekleri de ayıya, saldırdı. Ayı hızla kaçarak, ormana dönerken Coştur, el ve bacağı ile baldırı ve sırtından yaralandı. Köpeklerin havlama sesi üzerine bölgedekilerin yardımına koştuğu Coştur, vatandaşlar tarafından ilçe devlet hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Coştur, önce Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ardından da Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Coştur’un genel sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

'İNSANLAR KORKUYOR'

Coştur’un akrabası Güven Coştur, bölgedeki ayı saldırılarının son zamanlarda arttığını, ilçe halkının tedirgin olduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi. Güven Coştur, “Bölgede iki ay önce bir komşumuzun da başına bu olay geldi. Başka yerlerden de bu tür duyumlar alıyoruz. Haliyle insanlar korkuyor, nasıl bir önlem alınacak bilmiyorum ama umarız böyle şeyler yaşanmaz” dedi.