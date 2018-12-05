Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

36 yaşındaki Naiphum Promratee isimli adam, kafese düşünce ayının pençelerinden ve keskin dişlerinden kendini kurtaramadı. Çığlık seslerinin yükseldiği kafeste dehşet görüntüler ortaya çıktı. Adamı canlı canlı yemeye çalışan ayıyı kimse engelleyemedi.
Kafese düşen adamı paramparça etti!
36 yaşındaki turist, yemek yiyen ayının tabağını sopayla hareket ettirerek bir anda kafese düştü! Sonrası facia!
Naiphum Promratee, kafesin üst tarafında bir sopa ile ayının pirinç kasesiyle oyun oynarken kafesin içine düştü.
Ayı vahşice turist Naiphum Promratee'ye saldırmaya başladı.
Ayının öfkesiyle turist yarı çıplak kaldı. Hayvanat bahçesi görevlileri ne yaptıysa adamı ayının ellerinden kurtaramadı.
Ayı, adamın üzerine çıkıp önce saldırdı.
Sonra sürükleyerek kafesine götürdü.
Sürükleyerek kafesine götürdüğü adamı ısırmaya ve yemeye devam eden ayı ya en sonunda bir kadın sopası ile müdahale etti ve adamı ayının dişleri arasından kurtardı.
Genç adam şanslıydı, hala hayattaydı. Görevliler onu acilen hastaneye götürdü.
Okuyucu Yorumları 5 yorum