Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

36 yaşındaki Naiphum Promratee isimli adam, kafese düşünce ayının pençelerinden ve keskin dişlerinden kendini kurtaramadı. Çığlık seslerinin yükseldiği kafeste dehşet görüntüler ortaya çıktı. Adamı canlı canlı yemeye çalışan ayıyı kimse engelleyemedi.

Sürükleyerek kafesine götürdüğü adamı ısırmaya ve yemeye devam eden ayı ya en sonunda bir kadın sopası ile müdahale etti ve adamı ayının dişleri arasından kurtardı.