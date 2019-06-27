HABER

AYK ve TTK’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar’a Ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 17:50 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof.

AYK ve TTK’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar’a Ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in de bulunduğu ziyaret heyetinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AYK) Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBV) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ve TTK Uzmanlarından Uğur Cenk Deniz İmamoğlu yer aldı.
Heyeti ağırlayan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki kültürel bağların önemini vurgulayarak, siyasi ve ekonomik ilişkilerin gelişiminin yanında kültürel ve manevi mirasın yaşatılıp derinleştirilmesi gereğinin altını çizdi.
AYK Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ise söz konusu ilişkiler bağlamında Türk Tarih Kurumu ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi ortaklığıyla gerçekleştirilen faaliyetlerdeki desteklerinden ötürü Başbakan Ersin Tatar’a teşekkürlerini ileterek Türkiye ile KKTC arasında gerek kültürel iletişim gerekse insan kaynağı anlamında etkileşim ve faaliyetlerin devamı hususunda kararlı olduklarını dile getirdi.
Ayrıca, yapılacak planlamalarda Yüksek Kurum bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve diğer kurumların bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, “Serhat Vatan” olarak andığı Kıbrıs’ın Türkiye için, Türkiye’nin de Kıbrıs için anlam ve öneminden bahsederek kültürel faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesi yönündeki dileklerini iletti. Türkiye’de kendi kuşağının ve sonraki kuşakların “Kıbrıs nesli” olarak yetiştiğini hatırlatan Turan, bu vesileyle Kıbrıs davasının önemini ifade etti.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ve ekibinin Maraş Bölgesindeki çalışmalarının da ele alındığı ziyarette, Türkiye’deki ilgili kurumların da katkılarıyla, genelde Kıbrıs Adası, özelde ise Maraş bölgesindeki vakıf mallarına dair araştırmaların disiplinler arası bir mahiyette devam ettirilmesi ve Türkiye ile KKTC arasında bu konudaki iş birliği imkanları istişare edildi.
Görüşme sonunda Başbakan Ersin Tatar’a AYK Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu tarafından Fatih Sultan Mehmet temalı sultani vazo ve TTK Başkanı Prof. Dr. Refik Turan tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’unun tıpkıbasımı hediye edildi.

AYK ve TTK’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar’a Ziyaret

AYK ve TTK’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar’a Ziyaret

AYK ve TTK’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar’a Ziyaret

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldıİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
Fotoğraflar // Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldıFotoğraflar // Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü açıklaması

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Ege ve Akdeniz'de 'Antik Deniz Yolu' ortaya çıktı!

Denizin içinden 'antik yerleşim bölgesi' çıktı!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi iddialarına yanıt!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.