AYK ve TTK’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar’a Ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in de bulunduğu ziyaret heyetinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AYK) Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBV) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ve TTK Uzmanlarından Uğur Cenk Deniz İmamoğlu yer aldı.

Heyeti ağırlayan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki kültürel bağların önemini vurgulayarak, siyasi ve ekonomik ilişkilerin gelişiminin yanında kültürel ve manevi mirasın yaşatılıp derinleştirilmesi gereğinin altını çizdi.

AYK Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ise söz konusu ilişkiler bağlamında Türk Tarih Kurumu ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi ortaklığıyla gerçekleştirilen faaliyetlerdeki desteklerinden ötürü Başbakan Ersin Tatar’a teşekkürlerini ileterek Türkiye ile KKTC arasında gerek kültürel iletişim gerekse insan kaynağı anlamında etkileşim ve faaliyetlerin devamı hususunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Ayrıca, yapılacak planlamalarda Yüksek Kurum bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve diğer kurumların bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, “Serhat Vatan” olarak andığı Kıbrıs’ın Türkiye için, Türkiye’nin de Kıbrıs için anlam ve öneminden bahsederek kültürel faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesi yönündeki dileklerini iletti. Türkiye’de kendi kuşağının ve sonraki kuşakların “Kıbrıs nesli” olarak yetiştiğini hatırlatan Turan, bu vesileyle Kıbrıs davasının önemini ifade etti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ve ekibinin Maraş Bölgesindeki çalışmalarının da ele alındığı ziyarette, Türkiye’deki ilgili kurumların da katkılarıyla, genelde Kıbrıs Adası, özelde ise Maraş bölgesindeki vakıf mallarına dair araştırmaların disiplinler arası bir mahiyette devam ettirilmesi ve Türkiye ile KKTC arasında bu konudaki iş birliği imkanları istişare edildi.

Görüşme sonunda Başbakan Ersin Tatar’a AYK Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu tarafından Fatih Sultan Mehmet temalı sultani vazo ve TTK Başkanı Prof. Dr. Refik Turan tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’unun tıpkıbasımı hediye edildi.